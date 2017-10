Wie zijn de favorieten voor de Ronde van Lombardije? XC

12u44

Bron: Belga 0 TDW Wie volgt Esteban Chaves op? Wielrennen De Ronde van Lombardije vindt dit jaar plaats in hetzelfde weekend als Parijs-Tours. De Italiaanse klassieker, die morgen doorgaat, betekent voor heel wat renners het einde van het seizoen en de kans om zich nog één keer te tonen aan het publiek. Vorig jaar kroonde Esteban Chaves zich tot winnaar, al kan die laatste zijn titel niet verdedigen wegens een blessure. Uitkijken wordt het naar de prestaties van Rigoberto Uran, Diego Rosa, Vincenzo Nibali, Daniel Martin, Julian Alaphilippe, Fabio Aru en Tim Wellens.

De Ronde van Lombardije is de laatste van de vijf monumenten van het wielerjaar na Milaan-Sanremo, De Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en Luik-Bastenaken-Luik. In deze editie gaat het van Bergamo naar Como, over hetzelfde parcours als in 2015. De wedstrijd is iets minder lastig dan die van vorig jaar.



Parcours

De renners krijgen 247 kilometer voor de wielen geschoven met onderweg zes stevige beklimmingen, goed voor een totaal van 4000 hoogtemeters. Na de start in Bergamo moet het peloton na 48 kilometer de Colle Gallo, 7,4 km aan gemiddeld zes procent, bedwingen. Vijftig kilometer verder volgt de Colle Brianza. Ter hoogte van kilometer 174 ligt de Madonna del Ghisallo (8,5 km aan 6,2 procent), waar traditioneel de finale begint. Die klim wordt meteen gevolgd door de Muro di Sormano, 1,9 km lang aan gemiddeld 15,8 procent met zelfs een stuk van 27 procent, een klim die sinds 2013 in het parcours is teruggekeerd na een lange afwezigheid. In de slotfase volgen nog de Col de Civiglio, 4,2 km, en de San Fermo della Battaglia, 2,7 km aan 7,2 procent. De aankomst ligt in Como, zo'n 5,5 km na de top van de laatste beklimming.



Blikvangers

Met Vincenzo Nibali, laureaat van 2015, Philippe Gilbert in 2009 en 2010, en Daniel Martin in 2014, staan drie winnaars van de voorbije tien jaar aan de start. Rigoberto Uran toonde gisteren met de zege in Milaan-Turijn dat hij de goede vorm te pakken heeft. Ook Vincenzo Nibali etaleerde een uitstekende vorm in de voorbije Italiaanse koersen met een vierde, tweede en derde plaats. De Haai van Messina hoopt morgen wel raak te schieten, maar ook de Thibaut Pinot (tweede in de Tre Valli Varesini), Julian Alaphilippe en Fabio Aru (derde in Milaan-Turijn) zijn in goede doen.



Het is van 2010 geleden dat een Belg nog eens mocht juichen. Philippe Gilbert triomfeerde, zoals hij dat ook in 2009 deed, maar toen wel telkens op een minder lastig parcours dan de voorbije edities. De voorbije jaren moest België het telkens zonder podiumplaats stellen. Tim Wellens boekte in de voorbije zes edities het beste resultaat in 2014 met een vierde stek. Uitkijken was het naar de prestatie van Dylan Teuns, maar de Limburger van BMC moet forfait geven wegens ziekte.

BELGA Kan Tim Wellens nog eens voor een Belgische zege zorgen?

Lees ook Maakt Aru overstap naar UAE-Emirates? Een overzicht van dé 20 opvallendste internationale transfers

Palmares voorbije tien jaar:

2007: Damiano Cunego (Ita)



2008: Damiano Cunego (Ita)



2009: Philippe Gilbert



2010: Philippe Gilbert



2011: Oliver Zaugg (Zwi)



2012: Joaquim Rodríguez (Spa)



2013: Joaquim Rodríguez (Spa)



2014: Daniel Martin (Ier)



2015: Vincenzo Nibali (Ita)



2016: Esteban Chaves (Col)

Photo News Philippe Gilbert in 2009.