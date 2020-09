Wie wint de Giro? Dit zijn de voorspellingen van onze wielerredactie

Sven Van Londersele

28 september 2020

16u30 0 Wielrennen Vanaf komende zaterdag zijn alle ogen 3 weken lang op Italië gericht. De Giro kan jou - naast veel kijkplezier - ook 5.000 euro en andere geweldige prijzen opleveren dankzij de Gouden Giro . Onze wielerredactie stelt haar ploeg samen en geeft jou zo een duwtje richting hoofdprijs.

Kiezen is verliezen, ook in de 103de Ronde van Italië. Deze Giro is zwaarder bezet dan je op het eerste zicht zou denken en stelde onze redactie dan ook voor enkele dilemma’s bij de samenstelling van hun Gouden Giro-ploeg.

Het team is een mix van jonge talenten die willen doorbreken, vrijbuiters die mikken op etappezeges en sterke klassementsmannen waar je op kan vertrouwen. Opvallend: rassprinters als Ewan, Démare en Sagan kregen geen plaatsje in de Gouden formatie. Ook favorieten voor de eindzege Kruijswijk en Nibali haalden de selectie niet. Welke 15 renners jou volgens onze wielerredactie wél naar glorie zullen koersen? Dat lees je hieronder in een korte voorstelling.

GERAINT THOMAS

De onbetwiste kopman van onze redactie en wellicht de grootste naam om deze Giro te winnen. Opzijgeschoven voor de Tour, maar draaide de knop snel om en focust zich sindsdien volop op de Ronde van Italië. Toonde zijn goede vorm al in de Tirreno - waarin hij tweede werd - en overtuigde ook op het WK tijdrijden met een vierde plaats. Een belangrijke indicator, aangezien er 3 tijdritten opgenomen zijn in het Giro-parcours.

SIMON YATES

Had de Giro al moeten winnen in 2018, toen hij twee weken in het roze reed. Schreef later dat jaar wel de Vuelta op zijn naam. Weet ondertussen dus al wat het is om als favoriet een grote ronde te rijden én te winnen. Is in vorm na eindwinst in de Tirreno en zal dus - samen met Geraint Thomas - de te kloppen man zijn voor het eindklassement.

MICHAEL MATTHEWS

Onze topkandidaat voor de puntentrui dit jaar en dus een niet te missen troef in je Gouden Giro-team. Reed een onzichtbare Tirreno, maar werd afgelopen weekend wel knap 7de op het WK. De vele zware etappes maken dat Matthews vaak heel wat sprinters overboord zal gooien en richting paarse trui kan knallen.

JAKOB FUGLSANG

Kopman van het sterke Astana en kanshebber voor een podiumplaats. Ervaren Deen die al meermaals bewezen heeft dat hij 3 weken lang een goed niveau kan halen. Won de Ronde van Lombardije en pakte een mooie 5de plaats in de WK-wegrit. Thomas en Yates zijn gewaarschuwd.

FERNANDO GAVIRIA

Onze tip voor het sprintwerk in de Ronde van Italië. Heel veel vlakke sprints zijn er niet, er moeten steeds wel wat hellingen overwonnen worden doorheen de etappes. Dan is een sterke sprinter die dat kan overleven noodzakelijk. Gaviria doet in dat geval altijd mee voor de zege als hij in goede vorm is.

ALEKSANDR VLASOV

‘The next big thing’ van het rondewerk. Rijdt een ongelooflijk knap seizoen, met onder meer zeges in de Ronde van Emilië en de Mont Ventoux Dénivelé Challenge en een derde plaats in de Ronde van Lombardije. Was daarnaast heel sterk in de Tirreno. Is dus zeker topkandidaat om meerdere ritten te pakken en kopman Jakob Fuglsang bij te staan voor het eindklassement.

THOMAS DE GENDT

Zijn capaciteiten behoeven nog weinig uitleg. Staat altijd garant voor aanvalslust en kan op elk moment een ritzege boeken. Heeft geen etappe gewonnen in de Tour en zal dus extra gemotiveerd zijn om dat in Italië wel te doen.

DAVIDE BALLERINI

Snelle en sterke man die zwaardere parcoursen aankan. Dat speelt in deze Giro in het voordeel van de Italiaan. De sprintetappes worden voor Hodeg (eerste sprinter bij Deceuninck-Quick-Step, red.) soms wellicht te zwaar, waardoor Ballerini wel eens vaker zijn kans zou kunnen gaan om punten te scoren voor jouw Gouden Giro-ploeg.

JAMES KNOX

Eén van de vele toptalenten in The Wolfpack. Reed al knappe eindklassementen bij elkaar in de Vuelta en de Tirreno. Mag in deze Ronde van Italië dus zeker op de top tien mikken. Is in vergelijking met andere klassementsrenners ook vrij goedkoop.

FILIPPO GANNA

Kersvers wereldkampioen tijdrijden en is in de proloog naar Palermo dan ook dé topkandidaat om als eerste met de roze trui aan de haal te gaan. Dat levert dan nog eens extra punten op. De 3 tijdritten maken dat Ganna ook in jouw Gouden Giro-ploeg een absolute ‘must have’ is.

GIULIO CICCONE

Oerdegelijke renner die op heel wat verschillende parcoursen uit de voeten kan. Pakte al meerdere ritten in de Giro en werd in augustus 5de in de Ronde van Lombardije. Rijdt momenteel op een hoog niveau en kan zomaar met één of meerdere ritzeges aan de haal gaan.

CARL FREDRIK HAGEN

Voor hem is het tijd om eens te oogsten. Reed vorig jaar een heel solide, consistente Vuelta en is sowieso iemand die een grote ronde aankan. Mag en moet dat in deze Ronde van Italië gaan bewijzen. Is met 14 miljoen sowieso een goede investering voor jouw Gouden formatie.

ALEX ARANBURU

De beste deal die je in dit spel kan maken volgens onze wielerredactie. Net als Vlasov een groot talent van Astana. Werd in augustus 7de in Milaan-Sanremo en zat in de groep die de achtervolging inzette op Van Aert en Alaphilippe. Zal de komende 3 weken voldoende kansen krijgen om zich helemaal te ontplooien.

CESARE BENEDETTI

Vrijbuiter van Bora-hansgrohe die vorig jaar al een etappe won in de Giro. Misschien de minst bekende naam van deze ploeg, maar zeker niet te onderschatten. Mikt opnieuw op overgangsritten om zijn kunstje van vorig seizoen over te doen.

CHRIS HAMILTON

Moest vorig jaar definitief doorbreken bij Sunweb, maar dat lukte niet helemaal. Kan desondanks zeker zijn mannetje staan en in enkele overgangsetappes een gooi doen naar ritwinst. Een prima joker voor jouw Gouden Giro-ploeg, aangezien hij maar 4 miljoen kost.

De volledige Gouden Giro-ploeg van de HLN-wielerredactie

