Wie doet nog beter? Jongeling Jumbo-Visma veegt record Philippe Gilbert op La Redoute alweer van de tabellen XC/MXG

20 juni 2020

Philippe Gilbert heeft niet lang kunnen genieten van zijn 'KOM' - King Of the Mountain - op La Redoute. Gilbert had daar donderdag een nieuwe toptijd neergezet, maar vandaag is zijn tijd alweer verbroken. Gijs Leemreize, een Nederlander uit het opleidingsteam van Jumbo-Visma, pitste er nog drie seconden af. De nieuwe toptijd: 4'22".

Hey @PhilippeGilbert, die KOM van je was maar van korte duur👑😉https://t.co/aDEzHXeIUX https://t.co/HhyvbPg6j8 pic.twitter.com/V11NE3JtUM Team Jumbo-Visma Academy(@ TJVacademy) link

Samen met zijn broer Jérôme trainde Gilbert donderdag nog eens in België. Gilbert bereikte de top van de Côte de la Redoute na een tijd van 4'25", daarmee was hij op dat moment liefst zeventien seconden sneller dan de Fransman Romain Bardet. In de top 10 staan er nog heel wat profrenners, zoals onder meer de onfortuinlijke Niki Terpstra en Lars Boom.

Gilbert daagde na zijn record iedereen uit om beter te doen. “Try to beat it!”, schreef de Lotto-renner op Twitter. Remco Evenepoel jende dan weer zijn ex-ploegmakker: “Vol wind in de rug, zeker.”

La Redoute is geen onbekende hindernis voor Gilbert. De 37-jarige Waal groeide op in de buurt van de iconische helling uit Luik-Bastenaken-Luik. De beklimming is 1,65 kilometer lang en heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 9,5 procent.

Full tailwind for sure 😂🤪🖖🏼 Remco Evenepoel(@ EvenepoelRemco) link

