Wie deed wat en waar? De voorbereiding van de klassieke kleppers onder de loep genomen SVBM

25 februari 2020

11u09 0 Wielrennen De ene rijdt drie rittenkoersen, de andere kampeert drie weken op een vulkaan. En dan zit er nog een Slovaak in Colombia. De klassieke renners hebben elk hun manier om zich voor te bereiden op het voorjaar. Een overzicht van hun wegen richting klassiekers en eventueel opmerkelijke uitslagen.

Peter Sagan

Na een teleurstellend voorjaar in 2019 - lees: vierde in Sanremo, vijfde in Roubaix - wil Peter Sagan weer het beste van zichzelf laten zien in de klassiekers. De drievoudige wereldkampioen warmde de benen al wat op in de Ronde van San Juan en bleef dan in Zuid-Amerika voor een uitgebreide hoogtestage in Colombia. Echt zicht op zijn conditie hebben we dus niet. Feit is wel dat hij in Argentinië met de dag beter voor de dag kwam en ook al bijzonder scherp stond. De Slovaak van BORA-hansgrohe laat het openingsweekend aan zich voorbij gaan en keert terug in competitie in de Strade Bianche. Als Sagan zijn beste niveau van 2016 en 2017 ook maar benadert, doet hij overal mee voor de zege.

Mathieu van der Poel

Twaalf kilometer scheelde het of Mathieu van der Poel reed het voorjaar in de regenboogtrui. Een hongerklop van jewelste deed hem wegvallen uit de kopgroep waar ook latere wereldkampioen Pedersen in vertoefde. De Nederlandse alleskunner van Alpecin-Fenix kroop enkele weken later op de crossfiets, zij het op een andere manier dan eerdere winters. MVDP reed niet heel de winter met de absolute superconditie rond, die spaarde hij voor het WK - dat hij ook won. Van der Poel reed minder crossen en wil zo nog frisser aan de start van de klassiekers staan. Na het WK veldrijden ging hij een weekje skiën, om dan naar Portugal te reizen. In de Ronde van de Algarve ging hij in de etappe naar Alto da Fóia bergop vrij lang mee. Niet slecht voor zijn eerste wegkoers. In de Omloop zullen we zien hoe goed Matje echt al is.

Wout van Aert

Iedereen kent het verhaal wel: tijdens de tijdrit in de Tour met zijn dijbeen achter een slecht opgesteld dranghek blijven haken, met een maandenlange revalidatie als gevolg. Er werd zelfs gevreesd voor het vervolg van de carrière van Wout van Aert. Zou hij weer de oude worden? Eind december reed hij in Loenhout zijn eerste veldrit. De renner van Jumbo-Visma werd meteen vijfde en zou in de overige veldritten die hij reed niet uit de top tien weg te slaan zijn. Van Aert sloot zijn minicrosswinter af met een vierde plaats op het WK - na een lekke band - en een overwinning in thuisbasis Lille. Daarna zette hij koers richting Tenerife, waar hij zich in het zweet werkt op de Teide. Net als Sagan past hij voor het openingsweekend en rijdt hij zijn eerste wegkoers in de Strade Bianche.

Greg Van Avermaet

De olympische kampioen - dat is hij nog minstens tot Tokio - is in orde. Dik in orde. Je kan er je klok op gelijk zetten dat Van Avermaet goed voor de dag zal komen in zijn koersen. Winnen deed hij nog niet, maar drie uitslagen springen er uit bij gouden Greg: 10e in rit 2 van de Ronde van Valencia naar Cullera, 15e in rit 2 van de Ronde van de Algarve naar Alto da Fóia en nog eens 15e in rit 4 van de Ronde van de Algarve naar Malhão. Op het eerste zicht niks speciaals, tot je de ritprofielen bekijkt. Drie keer een aankomst boven. In Valencia verloor hij vijf seconden op Pogacar, in de Algarve kwam hij twee keer binnen op een halve minuut van lichtgewichten Evenepoel en Lopez. De kopman van CCC klauterde bijzonder lang mee met de beteren. De hoogtestage in januari doet zijn werk. Maar rekt Van Avermaet het effect van die hoogtestage tot wanneer het er echt toe doet? In de Omloop zal enkel de weersvoorspelling hem zorgen baren.

Zdenek Stybar

De afstopper werd vorig seizoen een winnaar. Waar Zdenek Stybar tot 2019 stoorzender speelde in de achtervolging op een ploegmaat, trok hij vorige lente zelf het laken twee keer naar zich toe. Met een late aanval in de Omloop het Nieuwsblad en met een kwieke sprint in de E3 Binckbank Classic. Stybar reed dit seizoen naast wat veldritten enkel de Ronde van San Juan, waar hij met een ultieme uitval de zesde etappe won. Alle sprinters een neus gezet. Daarna verdween hij volledig uit beeld. De Tsjech van Deceuninck-Quick.Step wil vooral schitteren in de Strade Bianche, Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. In die laatste twee wedstrijden was het beste er vorig seizoen al af. Goed mogelijk dat hij daarom dit seizoen wat minder koersen rijdt in aanloop naar de klassiekers. Benieuwd hoe hij in de Omloop zijn titel verdedigt.

De andere Belgen

Yves Lampaert: reed vrij anoniem rond in de Rondes van Valencia en de Algarve, maar knapte wel zijn deel van het werk op voor de kopmannen. Sloot de Algarve af met een goede tijdrit, net onder de toppers.

Jasper Stuyven: serieuze domper op zijn voorbereiding toen hij in de derde etappe van de Ronde van de Algarve tegen de grond ging. Het hield hem niet tegen om in de slottijdrit slechts 1'20" toe te geven op Evenepoel (en 7 seconden op Van Avermaet).

Sep Vanmarcke: vertoefde in februari in Frankrijk voor de Ronde van de Provence en de Tour du Var, waar hij in de slotrit opgaf. Om toch een uitslag uit die laatste koers aan te stippen: in de zware rit naar de Col d’Eze kon hij even goed rustig met de gruppetto aankomen, maar bolde binnen op 3'30" van winnaar Nairo Quintana.

Oliver Naesen: bereidde zich in Spanje voor met de Ronde van Valencia, de Clasica de Almeria en de Ruta Del Sol. Ging in Valencia twee keer tegen de grond, vervelend. Wil top zijn van de E3 tot Roubaix en deed het bewust wat rustiger aan.

Tiesj Benoot: stapte over van Lotto Soudal naar Sunweb maar koerste nog niet. Beulde zich drie weken lang af op de Teide, met gemiddelde trainingsweken van 750 kilometer. Wil zich in de Omloop laten zien, maar nog niet top zijn.

Dylan Teuns: van alle Belgen met voorsprong diegene die het meest indruk maakt. Vijfde in de Ronde van Valencia en in de Ruta Del Sol, waar hij zowaar de afsluitende tijdrit won. Tijdens de Ruta in geen enkele etappe uit de top zes verdwenen. Teuns blinkt in zijn vel en kan zomaar beter doen dan zijn vijfde plaats in de Omloop vorig jaar.

Tim Wellens: begon later dan gewoonlijk aan het seizoen om te pieken wanneer het er echt toe doet. Eindigde vijfde in het eindklassement in de Algarve, maar moet naar eigen zeggen vechten om niet ziek te worden. Stond vorig jaar als derde op het podium in de Omloop.

Philippe Gilbert: heeft naar goede gewoonte wat tijd nodig om in het ritme te komen. Werd ziek tussen de Ronde van Valencia en de Ronde van de Algarve, maar voelde zich in Portugal met de dag beter worden. De Omloop komt naar eigen zeggen wel nog iets te vroeg.

Jasper Philipsen: snoeit dit seizoen in zijn programma en slaat het openingsweekend over, nadat hij vorig seizoen veel te veel hooi op de vork nam en nergens echt uit de verf kwam. Toch niet in het voorjaar. Sprintte in de Tour Down Under in elke sprintetappe top vijf.

Buitenlandse toppers

Bob Jungels: wil zich dit jaar volledig toeleggen op de klassiekers en stopt zijn ambities wat betreft het rondewerk in de koelkast. Toonde vorig jaar met winst in Kuurne en goede prestaties in Harelbeke en Waregem dat de kasseien hem als gegoten liggen. Reed dit seizoen enkel de Ronde van Colombia, zonder noemenswaardige resultaten.

Niki Terpstra: ging vorig jaar tegen de grond in de Ronde en miste Roubaix. Lijkt voor het voorjaar van de laatste kans te staan. Reed de Saudi Tour - waar hij achtste werd in de openingsetappe - en de Ruta Del Sol.

Mads Pedersen: de wereldkampioen werkte zich in Australië uit de naad voor Richie Porte. Is naar eigen zeggen bereid in dienst van Stuyven te rijden, Pedersen eist het kopmanschap ondanks de regenboogtrui niet op. Bij de beste renners van de wereld bij rotweer. En wat voorspellen ze voor de Omloop? Juist.

Alberto Bettiol: verdween na zijn zege in de Ronde vorig seizoen volledig naar de achtergrond. Dat hij in de winter niet heeft stilgezeten, bewees hij in de Ster van Bessèges: vierde op een slotklim van vier kilometer aan 9%, winnaar van de slottijdrit en tweede in het eindklassement. Geen openingsweekend voor hem, of toch niet in België. Hij verkiest in Frankrijk te koersen.

Michael Matthews: begint nog later dan gewoonlijk aan zijn seizoen: in Milaan Sanremo speldt hij volgens de huidige berichten voor het eerst een rugnummer op. Toch opvallend. Van 2015 tot 2017 begon hij in Parijs-Nice, de afgelopen twee jaar nam hij daar de Omloop bij. Nu laat hij het openingsweekend weer schieten. Vorig seizoen zesde bij zijn debuut in Vlaanderens Mooiste.

Alexander Kristoff: enkele dichte ereplaatsen in Valencia, Almeria en de Algarve. Kristoff is een vreemde vogel. Leek vorig seizoen overal achter de feiten aan te hollen, maar won Gent-Wevelgem en werd derde in de Ronde van Vlaanderen. Na een koers van 250 kilometer nog steeds een van de snelsten aan de meet. Start voor het eerst sinds 2017 in de Omloop, waar hij nog nooit goed was. Een elfde plaats in 2015 is zijn beste resultaat.

John Degenkolb: samen met Gilbert binnengehaald bij Lotto Soudal voor de kasseien. Na zijn zware val begin 2016 nooit meer dezelfde renner geworden. Sprintte in Valencia naar een derde plaats in de slotrit. Rijdt enkel Kuurne-Brussel-Kuurne tijdens het openingsweekend.

Nils Politt: de tweede van Parijs-Roubaix vorig jaar. Reed eerst op Mallorca en in Almeria alvorens naar de Algarve te trekken. Reed een degelijke slottijdrit, vergelijkbaar met Yves Lampaert.

Michael Valgren: vorig jaar onherkenbaar in het voorjaar, maar beter in het najaar. Die lijn wil hij in 2020 doortrekken. Toerde in Frankrijk rond: de GP van Marseille, de Ster van Bessèges en de Tour du Var. Vijfde in de slottijdrit in Bessèges gewonnen door Bettiol. Wil in de Omloop zijn zege van 2018 herhalen.

Matteo Trentin: de nieuwe kompaan van Greg Van Avermaet bij CCC. Sprintte in Valencia, Murcia en de Algarve wat ereplaatsen bij elkaar. Zoals het er nu voor staat, lijkt de Belg een streepje voor te hebben wat betreft het kopmanschap. Het wordt interessant om zien hoe ze het in de Omloop aanpakken.

Ivan Garcia Cortina: nog niet echt doorgebroken in Vlaanderen, maar wel een veel terugkerende naam op pronostieklijstjes. Steengoede renner die op elk terrein zijn streng trekt. Reed goed in Valencia, maar moest dan ziek afzeggen voor de Ruta Del Sol. Laat het openingsweekend aan zich voorbij gaan.