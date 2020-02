Werpt Schachmann, de sterke Duitser die Lefevere niet graag zag vertrekken, zich op als grootste concurrent Evenepoel? Bart Audoore

22 februari 2020

15u21 1 Ronde van de Algarve Maximilian Schachmann (26): is hij de grootste concurrent van Remco Evenepoel in de Ronde van de Algarve? Wellicht wel. Bergop was hij donderdag de evenknie van onze landgenoot, en ook in de tijdrit is hij een te duchten tegenstander.

Schachmann, het is nog geen naam die klinkt als een bel, maar insiders zijn overtuigd van zijn klasse. Twee jaar geleden reed de Duitser nog voor Patrick Lefevere. "Ik heb hem ferm tegen mijn goesting moeten laten gaan", zegt de grote baas van Deceuninck-Quick.Step, maar tegen de euro's van Bora-hansgrohe kon hij niet op. Het is nog wachten op een eerste grote zege, maar dat lijkt een kwestie van tijd. Vorig jaar werd Schachmann derde in Luik-Bastenaken-Luik en vijfde in zowel de Amstel als de Waalse Pijl.

Kan eindwinst in de Algarve het opstapje zijn naar een nieuw sterk voorjaar? "Er komen twee zware ritten aan die me in principe moeten liggen", zegt de man. Het enige voorbehoud dat hij maakt, is het feit dat dit nog maar zijn eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen is. "Ik heb net een hoogtestage achter de rug, Evenepoel heeft al in Argentinië gekoerst, dat is toch een verschil. De Algarve was geen doel voor mij, ook al zijn de benen al goed. Ik bouw op naar de Strade Bianche, de Tirreno, Catalonië en de klimklassiekers.”

"Ik was zonder verwachtingen naar hier gekomen, maar uiteraard probeer ik nu het maximum eruit te halen. Donderdag had ik misschien kunnen winnen. Als ik had geweten hoe goed ik was, had ik sneller mijn eigen sprint ingezet. Nu wist ik het niet. Evenepoel verraste me met zijn aanval: ik zat even ingesloten en kon niet meteen reageren. Op de streep kwam ik net tekort. Maar goed, dat is ook zijn verdienste: hij had het lef om te gaan. Zelf heb ik daar wel vertrouwen opgedaan.”

Over de etappe van vandaag maakt Schachmann zich niet te veel zorgen. Hij is een puncher, de slotklim (een kleine 3 kilometer aan 9,4 procent) is op zijn maat. De tijdrit van morgen vindt hij een vraagteken. "Normaal heb ik best een goeie tijdrit, maar ik heb deze winter amper op mijn tijdritfiets getraind. Ik heb ook nog nooit een tijdrit gereden tegen Evenepoel.”