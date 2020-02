Wereldtoppers uit de koers trekken grote ogen bij het zien van prestaties Evenepoel: “Een ongelofelijk talent” BA/TLB

21 februari 2020

07u18 4 Wielrennen Ook Vincenzo Nibali en Geraint Thomas waren gisteren danig onder de indruk van de Algarve-triomf van Remco Evenepoel. “We moeten met hem rekening houden in de Giro”, sprak Nibali. Mooie woorden van de tweevoudige winnaar, die lang niet de eerste wereldtopper is die lof in huis heeft voor onze 20-jarige landgenoot.

Nibali: “Moeten met hem rekening houden in de Giro”

“Evenepoel is een coureur die iets speciaals heeft”, zegt Vincenzo Nibali. “Ik was vorig jaar in de Ronde van Duitsland al onder de indruk van zijn ontsnapping van 100 kilometer. Zijn prestaties sindsdien bevestigen wat ik van hem dacht. Deze ritzege bewijst hoe buitengewoon hij is. Hij is 20 jaar... We moeten met hem rekening houden in de Giro. Niemand kent zijn limieten, ook hij niet. Op papier is hij te jong om mee te doen voor het klassement in de Giro, maar we weten het niet. Ik ben benieuwd hoe hij een koers van drie weken gaat verteren. Jonge renners hebben normaal tijd nodig om daarmee te leren omgaan, maar ik heb het gevoel dat de theorie bij hem niet geldt.”

Thomas: “Een ongelofelijk talent”

“We weten van vorig jaar dat Evenepoel een ongelofelijk talent is”, zegt Geraint Thomas. “We wisten dat hij hier bij de favorieten zou zijn. In die zin is het geen verrassing dat hij vandaag heel goed gepresteerd heeft. Dit is een klim waarop je moeilijk kan aanvallen vanaf de voet. Het gaat heel geleidelijk omhoog, het is een tempo-klim. Maar soms is het op zo’n klim moeilijker om power te ontwikkelen dan op van die steile beklimmingen. Maar als je in de buurt van de top komt, wanneer iedereen ongeveer op de limiet zit, én je hebt goeie benen, dan kan je gaan. Dit toont gewoon dat Evenepoel in goede conditie is. Knap, want dit was een stevige rit en we hebben goed doorgetrapt.”

Nibali en Thomas zijn lang niet de eerste wereldtoppers uit de koers die grote ogen trekken bij het zien van de prestaties van Evenepoel. Een overzicht van de lof die de nog altijd maar 20-jarige Belg al toegeworpen kreeg vanuit de top van de koers:

Peter Sagan:

“Evenepoel is een geweldig renner en hij is al ongelooflijk krachtig”, zei drievoudig wereldkampioen Peter Sagan enkele weken geleden. De Slovaak ziet Evenepoel in staat om de komende jaren één van de renners te worden met het grootste internationale aanzien. Sagan kreeg ook al de vraag of hij Evenepoel als zijn opvolger ziet. “Dat niet”, repliceerde de drievoudig wereldkampioen. “Als hij veel koersen wint, dan zal hij dat op zijn eigen manier doen.”

Sagan geeft verder aan dat hij blij is dat renners als Evenepoel of, een paar jaar eerder, Julian Alaphilippe, hun plek in het peloton hebben ingenomen. “Ze doen het niveau stijgen”, vindt de Slovaak. “Door hun komst heb ik geleerd dat het belangrijk is om je tot in de puntjes voor te bereiden op de belangrijke wedstrijden. Je kan niet zomaar blijven winnen van januari tot december. Door de komst van die youngsters, waardoor het wielrennen ook elk jaar verandert, is het moeilijker geworden om te winnen.”

Chris Froome:

“Ik heb nog nooit tegen hem gekoerst, maar wat ik al zag van Remco Evenepoel is ronduit indrukwekkend”, vertelde viervoudig Tourwinnaar Chris Froome recent bij Cycling.be. “Ik let dan vooral op zijn tijdritten. Zijn positie op de fiets is geweldig en hij ontwikkelt ook nog eens heel hoge wattages. Hij bereikt op zeer jonge leeftijd al een heel hoog niveau en daar heb ik veel bewondering voor.”

Egan Bernal:

“Het is ongelooflijk hoe goed jonge kerels als Remco Evenepoel en Tadej Pogacar al zijn op hun leeftijd”, stelt Bernal, die vorig jaar al eens tegen Evenepoel ‘koerste’ tijdens het Natourcriterium in Aalst, in een interview met de Colombiaanse nieuwszender Noticias Caracol. Evenepoel gooide zijn voorwiel toen als eerste over de streep. “Remco werd bijvoorbeeld tweede op het WK tijdrijden. Op zijn negentiende! Op die leeftijd stond ik zeker nog niet zo ver in het tijdrijden.”

“Remco en Tadej zijn veel jonger dan ik en ze komen dichterbij. Dat motiveert me ook om harder te werken, om alles perfect te doen. Ik wil mijn allerbeste niveau blijven halen, maar tegelijk moet ik ook beseffen dat er jongens op komst zijn die me op termijn willen verslaan.”

Tom Dumoulin:

“Evenepoel? Da’s ongelofelijk. Die rijdt echt heel hard”, aldus Tom Dumoulin in oktober vorig jaar in Sportweekend. De Nederlander is één van de beste tijdrijders ter wereld en is dus goed geplaatst om de kwaliteiten van onze landgenoot in te schatten. “Zijn opmars prikkelt mij wel. Ik moet zorgen dat ik een tandje bij ga zetten. (lacht)”

Bradley Wiggins:

“Evenepoel kende een fantastisch debuutjaar bij de profs, met die overwinning in San Sebastian”, strooide ook ex-renner Bradley Wiggins met lof bij Eurosport. “Ik verwacht grootse dingen van hem. Het is slechts een kwestie van tijd voor hij een monument wint.” In een interview met Studio Brussel voegde ‘Wiggo’ daar nog aan toe dat Evenepoel volgens hem niet de nieuw Merckx is. “Hij zal zijn eigen naam groot maken”, haastte de Brit zich.

Top predictions for the 2020 cycling season 🔮@SirWiggo sees the return of a stronger @ChrisFroome and a huge year for two youngsters... pic.twitter.com/UBy9vnRtLo Eurosport UK(@ Eurosport_UK) link

Fabian Cancellara:

Ook Fabian Cancellara, inmiddels ook ex-renner, is onder de indruk van Remco Evenepoel. “Hij lijkt me loyaal, heel ‘down to earth’ — hopelijk blijft dat zo — en vooral: karakterieel sterk. Hij zegt ook vlakaf: ‘ik wil de drie grote ronden winnen’. Of: ‘ik wil olympisch kampioen worden’. Je kan dat als arrogant bestempelen. Maar eigenlijk is het toch leuk? Geef ons meer Evenepoels, Van der Poels en Bernals. Jongens die niet bang zijn om te zeggen wat ze willen. Die gewoon doen. En dán pas denken. Zij zijn de garanties op mooie wielermomenten. En daar zitten de mensen op te wachten.”

“Dat hij nu al ‘de nieuwe Merckx’ wordt genoemd, helpt hem niet”, zegt Cancellara nog. “Die stempel zal hem blijven achtervolgen. En als hij het niet waarmaakt, volgt de kritiek. Grote kampioenen moeten niet enkel met druk ín de koers kunnen omgaan, maar ook daarbuiten. Ben je niet ‘matuur’ genoeg, kan het snel bergaf gaan.”

Bekijk hier: HLN en VTM pakken uit met een exclusieve docureeks over wielerfenomeen Remco Evenepoel (20). In ‘Ik ben Remco’ krijgt de digitale HLN-abonnee elke maand een unieke blik achter de schermen. Zijn voorbereidingen, koersen, de steun van zijn familie en de obstakels die hij op zijn succespad treft: alles komt aan bod. Met de Giro en Olympische Spelen als climaxen.