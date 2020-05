Wereldkampioenschap in Zwitserland? Dat is nog altijd het plan JDK

19 mei 2020

06u57 0

WK: kansen fiftyfifty

Zwitserse renners die het parcours verkennen en via de website hun bevindingen delen. Het organisatiecomité dat de ambities van Vincenzo Nibali - wonend in Lugano - enthousiast onthaalt en uitkijkt naar de komst van de Italiaan in... september. En datzelfde comité dat gisteren ook de online-ticketverkoop openstelde voor het 'pack expérience VIP'. Het mag duidelijk zijn dat het WK in Aigle/Martigny nog niet dood en begraven is en dat de UCI blijft streven naar de oorspronkelijke organisatiedata (20-27/9) en -locaties, eerder dan naar een alternatief in het Midden-Oosten, ergens in november. Naar verluidt zouden de kansen op een Zwitserse wereldtitelstrijd fiftyfifty bedragen en weten UCI én organisatoren uiterlijk tegen eind volgende week graag waar ze aan toe zijn.

BK: 22 september of niets

De beslissing zal de organisatiedatum van het BK in Anzegem (22/9) alvast niet meer beïnvloeden, zo stelt bondsdirecteur Jos Smets duidelijk. "In tegenstelling tot wat wordt gefluisterd, hopen ook wij dat het WK niet van datum en locatie verandert. Het is echt wel in ieders belang dat het eind september kan worden gereden. En ja, dan blijft ook het BK staan. Er is geen plan D. Het wordt 22 september of niet meer in 2020. Als we tegen 1 september niet aan het koersen zijn, klappen de boeken dicht. Niemand die zich dan nog voor één maand competitie (oktober) zal kunnen opladen."

EK: locatie nog onbekend

Overigens blijft ook het EK met zijn nieuwe datum (24-28 augustus) op de planning staan. Met op maandag 24 augustus het EK tijdrijden voor de elite en twee dagen later, op woensdag 26 augustus, de wegrit. Waar dat EK precies zal plaatsvinden, blijft een open vraag.

Lees ook:

Belgische wielerbond wil BK wielrennen twee dagen na de Tour laten doorgaan, op dinsdag 22 september