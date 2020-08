Wereldkampioene Annemiek van Vleuten trekt naar Movistar DMM

31 augustus 2020

18u22 0 Wielrennen Annemiek van Vleuten verlaat Mitchelton-Scott voor Team Movistar. De 37-jarige Nederlandse verbond haar lot voor twee jaar aan de Spaanse ploeg.

Kersvers Europees en wereldkampioen wielrennen Annemiek van Vleuten gaat voor de vrouwelijke variant van Team Movistar koersen. De overgang hing al even in de lucht. Op het EK in Plouay had Van Vleuten gezegd bij een team getekend te hebben, alleen wou ze toen nog niet zeggen welk.

“Mijn verhaal bij Team Movistar begint enkele jaren geleden. Ik leerde de ploeg beter kennen tijdens enkele gezamenlijke trainingsritten die ik in 2014 deed op hoogtestage op Sierra Nevada. De ploeg voelde een beetje als Spaanse familie. Movistar was het eerste mannenteam dat mij uitnodigde om samen met hen te trainen. Er heerste toen al een relaxte sfeer.”

Van Vleuten heeft hetzelfde gevoel nu de Spaanse ploeg met een vrouwenteam is begonnen. “Ik herken dezelfde sfeer als toen op Sierra Nevada. Ik kijk er ook naar uit om samen te werken met Patxi Vila. Ik hoop stappen te zetten in het werk tegen de klok. Ik weet dat ik de jongste niet meer ben, maar ik ben superambitieus.”