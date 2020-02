Wereldkampioen Rohan Dennis onder de indruk van Evenepoel: “Doe mijn hoed af voor Remco” Bart Audoore in Portugal

24 februari 2020

03u00 0 Wielrennen Tot nader order is Rohan Dennis (29) de norm in tijdritland. Een eerste nederlaag tegen Evenepoel verandert dat niet, maar maakt de wereldkampioen wel alert.

“Tweede is geen slechte plek”, zei Rohan Dennis gisternamiddag in Lagoa. “Ik ben blij met deze prestatie, zeker in februari. We zijn vroeg in het seizoen, ik ben echt blij met hoe het gaat en hoe ik gereden heb. Mijn benen voelden beter en beter naarmate de tijdrit vorderde. Natuurlijk zou het geweldig geweest zijn om te winnen, maar het zat er niet in. Hoed af voor Remco.”

Dennis had geen moeite met het compliment en meende wat hij zei: hij werd gisteren geklopt op zijn waarde. “Ik denk dat ik in een paar bochten sneller had kunnen gaan, maar ook dan zou ik niet gewonnen hebben”, zei de Australiër. “Wanneer ik op mijn top zal zijn? In Tokio.”

Bekijk hier: HLN en VTM pakken uit met een exclusieve docureeks over wielerfenomeen Remco Evenepoel (20). In ‘Ik ben Remco’ krijgt de digitale HLN-abonnee elke maand een unieke blik achter de schermen. Zijn voorbereidingen, koersen, de steun van zijn familie en de obstakels die hij op zijn succespad treft: alles komt aan bod. Met de Giro en Olympische Spelen als climaxen.

Dit was de eerste keer dat de wereldkampioen in een rechtstreeks duel onder moest doen voor onze landgenoot — heel veel hebben ze nog niet tegen mekaar gekoerst, dit was pas de derde keer. “Ik wist dat het ‘close’ zou zijn tussen ons”, zei Dennis. “En dat zal het in de toekomst ook zijn. We hebben vorig jaar al gezien dat Evenepoel één van beste tijdrijders in de wereld is. Hij was tweede op het WK in Yorkshire. Dit jaar heeft hij elke tijdrit gewonnen die hij reed (San Juan en Algarve, red.).”

Ik denk dat het algemeen klassement van de Giro geen doel zal zijn voor Evenepoel Rohan Dennis

Voelt de man zich nu opgejaagd door de opkomst van zo’n jong talent? “Ik zou kunnen beginnen stressen over Evenepoel, maar dat zou me niks helpen. Ik ga me enkel zorgen maken over mezelf en kijken wat ik kan doen om beter te worden. Dat is: proberen de beste tijdrijder ter wereld te zijn en te blijven. Maar ik zie mezelf nooit als de beste ter wereld. Ik denk altijd aan wie me op een dag zou kunnen kloppen. De dag dat je jezelf de beste van de wereld vindt, stop je met jezelf te pushen.”

In de Giro komen de twee mekaar opnieuw tegen. Dennis hoopt op de roze trui in Boedapest. “Maar de dag nadien geef ik met plezier die trui weer af, ik wil de ploeg niet met de druk opzadelen om de trui te verdedigen. Mijn doel is om minstens één tijdrit te winnen in de Giro. De rest hangt af van Carapaz, hij is onze kopman. Ik denk dat het klassement ook geen doel zal zijn voor Evenepoel. En dat zou ik ook slim vinden. Hij heeft het potentieel om het heel goed te doen, maar het kan te veel gevraagd zijn van zo’n jonge gast in zijn eerste grote ronde. Zelfs voor Remco.”