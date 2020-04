Wereldkampioen Pedersen kan regenboogtrui niet tonen: “Er zijn momenteel belangrijkere dingen” SVBM

14 april 2020

19u06 0 Wielrennen Je zal maar wereldkampioen wielrennen zijn in tijden van corona. Eigenaar zijn van de felbegeerde regenboogtrui, maar hem niet kunnen tonen, simpelweg omdat er geen koers is. Hoe frustrerend is dat, beste Mads Pedersen?

De Deen kroonde zich vorig seizoen tot wereldkampioen in Yorkshire, maar kon het witte kleed met vijf strepen voorlopig enkel laten zien Down Under, tijdens het openingsweekend en in Parijs-Nice. “Ik keek er echt naar uit om die trui te showen tijdens de klassiekers, vooral in Parijs-Roubaix”, vertelde Pedersen tijdens een vragensessie op Facebook. “Daar was ik naar mijn gevoel ook wel klaar voor. We hadden goed opgebouwd en in Parijs-Nice voelde ik dat ik op de goede weg was. Maar laat ons eerlijk zijn: er zijn momenteel belangrijkere dingen dan het feit dat ik mijn regenboogtrui niet kan tonen.”

Volgens de wereldkampioen is het van levensbelang dat de Tour alsnog kan doorgaan. “Ik hoop echt dat we de Ronde van Frankrijk nog kunnen rijden. Voor het wielrennen, voor de teams, voor de sponsors...” Ook zonder publiek? “Absoluut! Je kan wel zeggen dat een Tour zonder publiek niet hetzelfde is, maar momenteel is in de wereld niets hetzelfde. We moeten kunnen koersen en onze sponsors publiciteit geven. Desnoods alleen op televisie.”

Pedersen hoopt dat naast de Tour ook de monumenten op een latere datum gereden kunnen worden. “Het zou heel interessant zijn om al die koersen in een korte periode af te werken. Misschien word ik dan wel de eerste en enige renner in de geschiedenis die Parijs-Roubaix in september wint”, lachte de renner van Trek-Segafredo. “Eén ding staat vast: op het moment dat we weer kunnen koersen, zal ik er klaar voor zijn.”

In Denemarken mag er nog buiten gefietst worden, in tegenstelling tot landen als Italië en Frankrijk. Pedersen onderhoudt de conditie, zonder veel aan te werken aan hoge intensiteit. “Als je de situatie van andere renners bekijkt, mag ik echt niet klagen. Ik kan nog buiten trainen, het is mooi weer,... Langs de andere kant: de overheid heeft het beste voor met de inwoners. Dus als de overheid zegt dat je niet buiten mag fietsen, moet je dat advies gewoon volgen.”

