Wereldkampioen Ganna flitst naar eerste roze trui, Geraint Thomas doet gouden zaak Redactie

03 oktober 2020

16u28 2 Giro Kersvers wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna heeft met veel overmacht de openingstijdrit van de Ronde van Italië gewonnen. De Italiaan van INEOS Grenadiers was ruim sneller van de verrassende Portugees João Almeida en mag de roze trui aantrekken. Bij de favorieten deed Geraint Thomas een reuzezaak. Nibali, Kruijswijk en Fuglsang verloren meer dan een minuut.

148 dagen later dan voorzien ging op Sicilië - en dus niet in Hongarije - de 103de Ronde van Italië van start. De eerste opdracht: een tijdrit van 15 kilometer die begon met een korte beklimming, gevolgd door een technische afdaling. Victor Campenaerts droomde van de eerste roze trui, maar onze landgenoot moest de favorietenrol aan kersvers wereldkampioen Filippo Ganna laten.

Campenaerts was bij de eerste renners om te starten, maar de werelduurrecordhouder nam geen goede start. Al in de eerste kilometers ging de renner van NTT tegen de grond in een verraderlijke bocht. Campenaerts stoomde nog goed door in het vlakke gedeelte, maar een toptijd zat er nooit echt in. Die was lange tijd voor de Portugees João Almeida. De jonge renner van Deceuninck-Quick.Step kan bij afwezigheid van Remco Evenepoel voor eigen rekening rijden en gaf meteen z’n visitekaartje af.

Ganna buiten categorie, Thomas doet zaak

Tweevoudig wereldkampioen Rohan Dennis worstelde met de hard blazende wind en kwam nooit in het goede ritme. Dan deed INEOS Grenadiers-ploegmaat Geraint Thomas het beter. De Britse Tourwinnaar van 2018 reed de beste tijdrit van de favorieten voor het algemeen klassement, maar strandde op een seconde van Almeida.

Het bleek slechts uitstel van executie. Kersvers wereldkampioen Filippo Ganna maakte z’n favorietenrol helemaal waar en was buiten categorie. De Italiaan vloog door de straten van Palermo en was aan de streep maar liefst 22 seconden sneller dan Almeida. Ganna greep zo bij zijn Giro-debuut een dubbelslag: de ritzege én de roze leiderstrui.

Bij de favorieten waren Geraint Thomas en in mindere mate Simon Yates de winnaars van de dag. Andere pretendenten als Vincenzo Nibali, Steven Kruijswijk en Jakob Fuglsang zagen de wind keren en kregen meer dan een minuut aangesmeerd. De Colombiaan Miguel Angel Lopez kwam zwaar ten val en moest de strijd nog voor het einde van de openingstijdrit staken.

Heel akelige crash van Miguel Ángel Lopez. Colombiaan is afgevoerd naar het ziekenhuis. #Giro103 pic.twitter.com/ProknTJPrw Maxim Horssels(@ Horssels) link

Balans klassementstenoren na openingstijdrit:

João Almeida

Geraint Thomas +1"

Simon Yates +27"

Aleksandr Vlasov +58"

Wilco Kelderman +1'06"

Vincenzo Nibali +1'07"

Steven Kruijswijk +1'22"

Jakob Fuglsang +1'25"

Rafal Majka +1'38"

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

Wie pakt volgens jou uit in de Giro? Stel je ploeg samen op goudengiro.be en maak kans op mooie prijzen!

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)