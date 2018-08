Welshe mensenzee ontvangt Tourwinnaar Thomas: "Dit is bonkers! Ik dacht dat enkel mijn vrouw en hond me zouden opwachten" DMM

10 augustus 2018

07u49 3 Wielrennen Geraint Thomas is weer thuis. Drie weken, een aantal criteriums en een hoop andere verplichtingen na de Tour is de Welshman opnieuw in Cardiff. Al ging dat niet onopgemerkt voorbij.

Het is wel wat, de Tour winnen. Geraint Thomas kan er sinds 29 juli officieel van meespreken. De 32-jarige renner van Team Sky haalde het na drie weken koers in Frankrijk voor Tom Dumoulin en ploegmaat Chris Froome. Dat Thomas de viervoudige winnaar aflost, zorgt in Wales al dagen voor feestvreugde. 'G' is na Froome en Wiggins de derde Brit, maar de allereerste Welshman die de Tour kon winnen. Reden te meer voor een enorme ontvangst in Cardiff.

Duizenden Welshe supporters kwamen hun held toejuichen bij zijn officiële thuiskomst. Thomas groette het publiek eerst vanop de fiets en daarna vanop het podium. De winnaar van de E3-Harelbeke in 2015 was danig onder de indruk, maar bleef wel zijn humoristische zelf.

"De steun die ik de voorbije weken en dagen heb gekregen, is waanzinnig. Dit had ik nooit verwacht. Om eerlijk te zijn dacht ik dat enkel mijn vrouw en hond me hier zouden opwachten. Neen, hiervoor heb ik geen woorden. Ik wist dat mijn zege in de Tour wel wat zou losmaken, maar dit kon ik nooit verwachten. Ik ben gewoon om naast fans te fietsen die met vlaggen zwaaien, maar dit is echt wel bonkers."

A hero's welcome from the Cardiff crowd. What a day for @GeraintThomas86 #WelcomeHomeG pic.twitter.com/n7G76Xx85q Team Sky(@ TeamSky) link

"The support has just been insane"



Tour de France winner Geraint Thomas thanks fans at his homecoming party in Cardiff https://t.co/D8kUIXx8K8 #WelcomeHomeG pic.twitter.com/VVpqwIWgOl BBC News (UK)(@ BBCNews) link