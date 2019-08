Wellens wint opnieuw korte, maar zware Ardennenrit en is nieuwe leider: “Deze zege is voor Bjorg” TLB

15 augustus 2019

16u28 60 BinckBank Tour Na drie keer Sam Bennett, heeft de BinckBank Tour op de vierde dag een nieuwe ritwinnaar gekregen. Tim Wellens greep de macht in een korte, maar zeer pittige Ardennenetappe. De renner van Lotto-Soudal haalde het na 96 kilometer in Houffalize nipt voor Marc Hirschi, Laurens De Plus werd derde. Wellens, die ook al in 2015 en 2017 won in Houffalize, is ook de nieuwe leider en droeg zijn overwinning op aan zijn overleden ploegmakker Bjorg Lambrecht.

Kort na de start in Houffalize konden twee renners ontsnappen uit het peloton: Stan Dewulf (Lotto-Soudal) en Iljo Keisse (Deceuninck-Quick.Step), wiens dagtaak doorgaans net is om de vluchters in bedwang te houden. Maar de ervaren Gentenaar mocht het vandaag dus eens op een andere manier proberen. De verstandhouding was ook goed, maar door het beperkt aantal koerskilometers werd ook in de achtergrond flink gekoerst.

Op ruim vijftig kilometer van de streep verschenen de grote kanonnen al aan het front. Laurens De Plus liet zijn Jumbo-Visma-ploegmaats het tempo opdrijven en op de Bois des Moines probeerde de Ninovieter de groep dan zelf verder uit te dunnen. Er vormde zich al een elitegroep met naast De Plus ook onder anderen Greg Van Avermaet, Tim Wellens, Soren Kragh Andersen en Zdenek Stybar.

Keisse en Dewulf werden niet veel later ingerekend en beiden probeerden ze zich nog even uit te sloven voor hun kopman. Wellens profiteerde daar ook van en ruim dertig kilometer voor de streep trok de Lotto-kopman in de aanval. Hij sloeg meteen een kloofje, maar héél ver raakte hij toch niet weg. Wellens zag al snel het nutteloze van zijn onderneming in en werd weer gegrepen.

Op de laatste beklimming van de Saint-Roch trok De Plus dan nog eens stevig door en enkel Marc Hirschi, onlangs derde in de Clasica San Sebastian, en Wellens konden hun wagonnetje aanpikken. Het trio mocht in Houffalize ook strijden om de overwinning en het kwam tot een spannende sprint tussen Wellens en Hirschi. Onze landgenoot haalde het uiteindelijk en droeg zijn zege op aan zijn overleden ploegmaat Bjorg Lambrecht. Wellens, in 2014 en 2015 eindwinnaar, is door zijn zege ook de nieuwe leider. In de stand heeft hij 4 seconden voor op Hirschi en 14 op De Plus.

Het was voor de Limburger zijn vijfde zege van het seizoen. Eerder won hij al de Trofeo Soller, een rit en de tijdrit in de Ruta del Sol en de tijdrit in de Baloise Belgium Tour. Morgen trekt het peloton in de BinckBank Tour van Riemst naar het Nederlandse Venray. Na 191,4 kilometer zijn daar wellicht de sprinters weer aan zet.

Wellens: “Deze zege is voor Bjorg”

“We hebben lang getwijfeld om hier aan de start te verschijnen”, was Wellens eerlijk voor de microfoon van Sporza. “De familie van Bjorg heeft ons gesteund in de beslissing om te starten en we hebben de hele tijd met hem in ons hoofd rondgereden en deze zege is uiteraard voor hem. Ik denk dat dit deugd doet voor de ploeg.”

“Ik denk dat wij als ploeg een zware wedstrijd nodig hadden. Daarom was het goed dat Stan (Dewulf, red.) in de aanval zat. Daarna heeft hij me nog heel goed geholpen door tempo te maken in de ontsnapping. Toen dacht ik om alleen weg te gaan, maar dat was nog iets te vroeg. Daarna viel De Plus dan stevig aan en we raakten zo met drie voorop. Laurens en ik voelden wel dat Hirschi heel goed was, maar niet voluit mee wilde rijden en we hadden daarom afgesproken om samen te werken. We kennen elkaar goed. Uiteindelijk werd het dan toch een sprint en haal ik het nipt.”

Wellens is ook de nieuwe leider in het klassement na zijn zege. “Ik hoop hier een goed klassement te rijden, dat is het doel van de ploeg. Maar we zijn ook al blij met de ritoverwinning en nu komen er nog twee lastige dagen, met de tijdrit en de etappe van zondag. Het weekend wordt heel belangrijk voor het algemeen klassement.”