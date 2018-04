Wellens: "We volgen elkaars prestaties in een WhatsApp-groep" - Vanwijn: "Grappig, want die heet Fanclub Tim Wellens" Neven op het hoogste niveau: Lotto-renner Wellens & Antwerp-basketter Vanwijn Dries Mombert

21 april 2018

05u30 0 Wielrennen Tim Wellens (26) en Hans Vanwijn (23). Twee Belgische toppers in één en dezelfde familie. De ene doet straks een gooi naar Luik-Bastenaken-Luik. De andere wil met de Telenet Antwerp Giants schitteren in de play-offs van het basketbal. Een "nevengesprek" over jeugdposters, groeischeuten en nachtelijke WhatsApp-berichtjes.

Het doet een beetje pijn aan de ogen om Hans Vanwijn in een wielertruitje te zien. Met zijn 2m05 moet de Limburgse reus zich in onmogelijke bochten wringen om een iets rekbaarder model van Lotto-Soudal aan te trekken. Tim en Leo Wellens grinniken op de achtergrond. Dat die eerste zelf staat te zwemmen in een veel te groot shirt, vergeet hij even. In een notoire wielerfamilie is de basketbalspeler het buitenbeentje.

"Mijn mama is de zus van Leo, Paul en Johan Wellens, die in 1981 samen de Tour uitreden. Aan moederskant was de fiets dus heilig, maar langs vaderszijde lag de focus 100 procent op basketbal. Aangezien ik nooit geweldig kon fietsen en al snel mijn lengte meehad, was de keuze voor het parket makkelijk gemaakt", legt Vanwijn uit.

