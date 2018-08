Wellens vreest voor 'hattrick' in BinckBank Tour: "Extra moeilijk zonder Ardennen" Joeri De Knop en Nico Dick

13 augustus 2018

08u55

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Geen twee zonder drie. Alleen: het parcours staat een 'hattrick' voor Tim Wellens in de BinckBank Tour danig in de weg. "De Ardennenrit, die ik de voorbije vier jaar drie keer won, is er uit. Jammer."

De BinckBank Tour kan van start, iedereen is er. Ook EK-Belgen Greg Van Avermaet, Jasper Stuyven en Dries Van Gestel, die de teampresenatie gisteravond aan zich voorbij lieten gaan. Geen bootjevaren op de Bolswardse grachten. Wel een chartervlucht vanuit Glasgow en een autorit tussen Schiphol en Heerenveen om alsnog op een respectabel uur onder de wol te belanden. Neen, dat had drievoudig wereldkampioen Peter Sagan, vorig jaar één van de uitblinkers met drie ritzeges, er niet meer voor over. Ook titelverdediger Tom Dumoulin past.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN