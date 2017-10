Wellens triomfeert in China, slotetappe prooi voor Gaviria Dries Mombert in China

09u12 0 TDW Wielrennen Het doek is gevallen over het wielerseizoen en dat gebeurt met een deugddoende eindoverwinning van Tim Wellens in de Tour of Guangxi. Onze landgenoot kwam in de slotrit rond Guilin niet meer in de problemen. Wellens wint zo voor het vierde jaar op rij een meerdaagse rittenkoers van WorldTour-niveau. De zesde en laatste etappe in China ging wederom naar Fernando Gaviria.

"De allerlaatste wedstrijd van het jaar, het is mooi geweest", liet Thomas De Gendt zich bij de start van de zesde etappe in China ontvallen. De hardrijder van Lotto-Soudal beleefde een leuk seizoenseinde en had met de rode trui van Tim Wellens uiteraard nog één en ander te verdedigen.

De andere teams legden de rode brigade weinig in de weg. Een vroege vlucht met alweer Daniel Oss maakte lange tijd de dienst uit. De Italiaan, vanaf volgend jaar meesterknecht voor Peter Sagan, kreeg met Irisarri (Caja Rural) en plaatselijke held Wang Meiyin (Bahrein-Merida) twee metgezellen mee. Het drietal sprokkelde vier minuten.



In de straten van Guilin was het uitje van de drie snel voorbij. De sprintersploegen maakten zich op om nog een laatste keer te knallen, uitkijken dus naar LottoNL-Jumbo (Groenewegen) en Quick.Step-Floors (Gaviria). Uiteindelijk was de slotrit een kolfje naar de hand van Fernando Gaviria. Meteen ook zijn vierde overwinning in China. Niccolò Bonifazio werd tweede, Dylan Groenewegen moest vrede nemen met de derde plek.

Wellens wint vierde WorldTour-ronde in vier jaar: "Mooi om mijn seizoen zo af te sluiten"

De rode trui van Tim Wellens kwam onderweg niet meer in gevaar. Onze landgenoot kon na de aankomst dan ook tevreden zijn armen in de Chinese lucht gooien. "Ik ben toch wel trots dat ik hier voor het vierde jaar op rij een WorldTour-rittenkoers win." De enige actieve renners die Wellens dat al hebben voorgedaan zijn Nairo Quintana en Chris Froome. "Ik had er geen idee van, maar dat zegt uiteraard wel iets. Het is alleen maar mooier om zo mijn seizoen af te sluiten."

