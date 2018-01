Wellens opent morgen wielerseizoen in Mallorca: “Winnen zou leuk zijn, maar ik voel geen druk” XC

24 januari 2018

13u55

Bron: Lotto-Soudal 0 Wielrennen Tim Wellens opent morgen zijn seizoen in de Challenge Mallorca. Onze landgenoot van Lotto-Soudal reed ook vorig jaar zijn eerste koerskilometers op het Spaanse eiland, waar hij toen zelfs twee dagen op rij het zegegebaar mocht maken. Dat belooft.

Wellens sloot eind oktober het seizoen af met een knappe ritwinst én eindzege in de Tour of Guangxi. Daarmee wist de Limburger voor het vierde jaar op rij een WorldTour-rittenkoers naar zijn hand te zetten. “Je bent maar zo goed als je laatste koers, dus dat is een goed teken”, lacht Wellens. “Uiteraard is het leuk om het seizoen op zo’n manier te eindigen. Ik heb al jaren gehad waarin ik minder was aan het eind van het wielerjaar. Maar nu kon ik dus met een fijn gevoel de winter in, die laatste overwinning gaf me mentale rust”, klonk het in een persbericht van de ploeg.

(Lees hieronder verder.)

In het tussenseizoen nam Wellens twee weken rust en trok die periode met z’n vriendin naar Dubai. “Daarna begon ik te lopen, te zwemmen, mountainbiken en naar de fitness te gaan. Niet volgens een bepaald schema, maar wanneer ik er zin in had. Drie weken later begon ik specifieke trainingsschema’s te volgen.”

Zowel in december als in januari trok Lotto-Soudal op trainingsstage naar Mallorca. “Die stages zijn heel goed verlopen. Het was een groot voordeel dat we in het Rafa Nadal Sports Centre verbleven. Dat is de perfecte locatie voor topsporters. We hebben wel minder intensief getraind dan de voorbije jaren, waardoor ik iets later in vorm zal zijn. Toch wil ik al meedoen voor de prijzen, aangezien ik altijd goed ben in het begin van het seizoen. Winnen in Mallorca zou leuk zijn, maar ik voel geen druk”, aldus Wellens.