Wellens jammert niet om voorspelde regen: "Slecht weer? Graag!" Redactie

28 februari 2020

19u05

Bron: Belga 0 Wielrennen Tim Wellens (Lotto Soudal) finishte vorig jaar als derde in de Omloop en hoopt om morgen opnieuw de finale te kunnen rijden. "Alleen is het wat jammer dat ik de voorbije week ziek was, ik heb niets eens vijf uur training in de benen", klonk het op een persmoment van zijn team.

Wellens vreesde in de Ronde van de Algarve dat hij ziek zou worden en die vrees kwam uit. "De ziekte is doorgebroken", sprak hij op het persmoment. "Zowel maandag, als dinsdag kon ik niet trainen, woensdag slechts één uurtje, donderdag 2u30 en vandaag een half uurtje op de rollen. Dat is uiteraard niet de ideale voorbereiding en mijn conditie staat nog niet zo ver als ik vooraf wilde. Ik wilde afgelopen week graag nog één lange duurtraining afwerken, maar dat is dus helemaal niet gelukt. Dat is jammer, maar het is niet dat ik doodziek was, ik had geen koorts, maar het is alleen vervelend. Ik hoop dat ik zaterdag toch kan meestrijden."

Vorig jaar werd Wellens derde. "En dus zou ik graag opnieuw de finale rijden. Dat is het doel, ook al ben ik hier nog helemaal niet top. Niemand denk ik, maar ik hoop om mee koers te kunnen maken. Niet alleen ik, maar ook Philippe Gilbert. Als we samen de finale kunnen rijden, zal ik tevreden zijn. Ik start hier ook met minder druk dan in de Ardense klassiekers, dat is ook wel eens een verandering.”

Het weer wordt hels als we de voorspellingen mogen geloven. "Ik rijd mijn beste resultaten altijd in slecht weer. Dus vind ik die voorspellingen niet zo erg. Phil is normaal ook goed in zo'n omstandigheden. Het weer is zeker in het voordeel van onze ploeg. Bovendien denk ik dat het een beetje overroepen is en het nog wel zal meevallen. Misschien ben ik te optimistisch, maar zoals ik het nu zie zal het toch nog 12 graden worden. Zo koud is dat toch niet, maar wie weet denk ik er morgenavond anders over. Nu ik hier zit, voel ik me ook niet ziek, alleen als ik fiets heb ik nog last van slijmen. Hopelijk valt dat zaterdag mee."