Wellens en Teuns: ploegmakkers bij de jeugd, concurrenten anno 2018: "Tim was beter. Tóen, hé!" Joeri De Knop en Nico Dick

11 april 2018

09u47 0 Wielrennen Tien jaar geleden leerden ze samen de knepen van het wielervak in het Avia Cycling Team van Rik Devoogdt, nonkel van Johan Museeuw. Nu zijn Tim Wellens (26) en Dylan Teuns (26) elkaars concurrenten in de vier klimklassiekers. Een vrolijk pingpongspel.

Limburgse buitenbeentjes in een Oost-/West-Vlaams bastion, hoe verliep dat destijds?

Teuns: "Goed. Al werd er misschien wel wat gelachen met ons 'andere' accent."

Wellens: "Jij praat nog iets meer dialect dan ik, hé Dylan. (lacht) Het goeie is: we begrijpen dat Oost- en West-Vlaams nu perfect. Avia was dé referentie in onze junioren- en nieuwelingentijd. Klein team, amper zeven renners. Maar, belangrijk: met een internationaal programma. Superprofessioneel gestructureerd ook, dán al. Het ging er zelfs een klein beetje over, om eerlijk te zijn."

Kenden jullie elkaar voordien al?

Teuns: "Neen. Ik koerste nog maar twee jaar. Maar dat veranderde snel: we reden continu hetzelfde programma."

Wellens: "Logisch. We hebben hetzelfde DNA."

Teuns: "Als vaste kamergenoten hebben we veel nachten met elkaar doorgebracht. Hé, Tim? Ook bij de nationale ploeg. Superplezant."

Wellens: "Niks moest, alles mocht. Van druk was nog geen sprake. Dat maakte het leuk. We waren ook trainingspartners. Tot de 'Jonge Benen' (met De Bie, Stuyven en Vervaeke, red.) in beeld kwamen. Dan verwaterde dat."

