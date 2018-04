Wellens eert Goolaerts met een schitterende solo in de Brabantse Pijl DMM

11 april 2018

Tim Wellens heeft de Brabantse Pijl gewonnen na een fantastisch nummer in de laatste kilometers. Onze landgenoot sprong op imponerende wijze weg en haalde het solo in Overijse voor titelverdediger Colbrelli en ploegmaat Benoot.

Pakkende taferelen aan de start op de Bondgenotenlaan in Leuven. Na één minuut stilte ter ere van Michael Goolaerts trok Veranda's Willems-Crelan het peloton in tranen op gang. De renners van Nick Nuyens trokken er met een zwarte rouwband op uit. #All4Goolie, luidde het devies.

Zes anderen dachten daarover hetzelfde. Elmar Reinders, Eduard Grosu, Calvin Watson, Antoine Warnier, Andrea Peron en Tyler Williams vergezelden een moedige Dries De Bondt in de vlucht van de dag. De aanvallers kregen bijna acht minuten van het peloton om hun ding te doen. Al smolt die voorsprong snel weg in aanloop naar de plaatselijke ronden in en rond Overijse.

Net daar plaatste Lotto-Soudal een eerste coup. Vanendert en Van der Sande trokken het tempo met een ruk de hoogte in. Kopmannen Benoot en Wellens zagen het graag gebeuren. Zeker toen Van der Sande even later nog eens ging. Onze landgenoot kreeg met Haig een leuke metgezel mee en samen gingen ze op en over de zeven aanvallers.

In de achtergrond werd slag om slinger gedemarreerd. Meerdere renners waagden zich aan de sprong naar voren, maar niemand slaagde in zijn opzet. Frederik Backaert, Benjamin Declercq en Serge Pauwels probeerden het allemaal, zonder succes. BMC en Bahrein-Merida behielden ondanks alles de controle.

Alle schermutselingen in de achtergrond ten spijt bleven Van der Sande en Haig wel lange tijd buiten schot. De twee rekten hun inspanningen tot diep in de laatste ronde. Dat terwijl titelverdediger Colbrelli er op de Hertstraat een stevige snok aan gaf. Teuns en Vanendert neutraliseerden de poging van de Italiaan. Alles op de laatste beklimming van de Schavei dan maar?

Neen, want bij het inrekenen van het leidersduo gaf Lotto-Soudal er alweer een zweepslag op. Vanendert plaveide de weg voor Wellens die met een verschroeiende demarrage afscheid nam van de verzamelde tegenstand. Onze landgenoot bouwde met de handen bovenop het stuur meteen 20 seconden voorsprong uit. Stilvallen zou hij niet meer doen. De zege was nog voor het aansnijden van de slothelling binnen. Juichen zou Wellens in Overijse niet doen, daarvoor was het medeleven voor het verlies van Michael Goolaerts te groot. Met één vinger naar de hemel kwam Wellens over de meet. Colbrelli strandde net voor Benoot op de dichtste podiumplaats.