Welgekome afleiding in quarantaine-dagen: Zwift strikt Gilbert en Van der Breggen om virtuele trainingsritten op te leuken DMM

27 maart 2020

10u00 0 Wielrennen Zwift, het bekende online training- en raceplatform voor atleten, heeft zijn Royal Classics Series onthuld, een serie trainingen die de hele maand april loopt. Opvallend: Philippe Gilbert en Anna van der Breggen delen er één keer per week hun kennis met de deelnemers.

Ietwat cru om te zeggen: maar het zijn gouden dagen voor Zwift. Het online trainingsplatform biedt veel fietsers een kans om in quarantaine-tijden toch nog verder te kunnen bewegen. In België is het nog toegestaan om in de open lucht te fietsen. In Frankrijk en Spanje is dat maar heel beperkt het geval. Heel wat (prof)-renners slijten hun dagen dan ook op de fietsrollen. En dan is Zwift een welgekomen instrument om die meestal saaie uren toch een beetje te doorbreken.

Nu de periode van het klassieke voorjaar is aangebroken, speelt Zwift handig in op de afgelasting van al die wedstrijden met een eigen Royal Classics Series. Geïnspireerd door de lenteklassiekers, is de workout-serie ontworpen door Zwift Coach, Kevin Poulton. Hij is dan weer de man die Mathew Hayman coachte naar zijn overwinning in Parijs-Roubaix in 2016. Hayman brak slechts vijf weken eerder zijn rechterarm en gebruikte Zwift om zich voor te bereiden op de uitdagingen van de beroemde Franse kasseien.

Gehost als een Group Workout-serie, zullen Zwifters in goede handen zijn, aangezien twee van de meest succesvolle klassieke renners van de afgelopen tijd, Philippe Gilbert en Anna van der Breggen, geselecteerde ritten zullen leiden - let wel het gaat niet om de parcoursen van de klassiekers. Wat wel uniek is: Gilbert en Van der Breggen zullen elk één keer per week meedoen en hun ervaringen en tips onderweg delen. “Het is een eer om deze twee grote kampioenen deze serie voor ons te laten leiden”, zegt Eric Min, CEO van Zwift.

Bedoeling is om recreanten te laten voelen hoe het is om de constante acceleraties en stress van echte klassiekers mee te maken.“De klassiekers zijn races waar alle wielerliefhebbers graag naar kijken en van dromen om mee te doen. Hoewel het slechts een select aantal van de allerbesten is, die het ook in het echt kunnen uitvechten, kijk ik ernaar uit om deze maand een voorproefje te krijgen van deze races op Zwift. “

Meer informatie over de serie, inclusief trainingstijden, zijn te vinden op www.zwift.com/events/series/royal-classics-workout-series/