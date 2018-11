Wegvoorjaar van Mathieu van der Poel krijgt stilaan vorm: Dwars door Vlaanderen past in de plannen Marc Ghyselinck

27 november 2018

08u36 0 Wielrennen Wél Dwars door Vlaanderen, geen Strade Bianche. De kans dat Mathieu van der Poel op zaterdag 2 maart in Gent aan de start van de Omloop staat is eveneens groot. En dan wordt het nog kiezen tussen E3 Harelbeke en Gent-Wevelgem. Het klassieke wegprogramma van Van der Poel krijgt stilaan vorm. Half december worden de laatste knopen doorgehakt.

De organisatoren van Dwars door Vlaanderen houden hun antwoord nog even in beraad. Maar Christoph Roodhooft, ploegleider van Mathieu van der Poel, heeft alvast gevraagd of zijn team een wildcard zou kunnen krijgen voor de wedstrijd. Dwars door Vlaanderen maakt deel uit van Flanders Classics. Grote baas Wouter Vandenhaute maakt er geen geheim van dat hij Mathieu van der Poel graag aan de start van zijn koers(en) krijgt.

Vandenhaute, ook eigenaar van de Superprestige veldrijden, ging tijdens de cross in Gavere (11 november) alvast langs bij de camper van Van der Poel. “Ik heb gepraat met Mathieu, met zijn vader Adri en de broers Roodhooft. De contacten zijn zeer goed”, zegt Vandenhaute. Lees: Vandenhaute kan wel nog een paar andere voorjaarsklassiekers bedenken waar hij Van der Poel op de deelnemerslijst wil plaatsen.

Maar voorlopig houdt manager Christoph Roodhooft de voet op de rem. “Toen Wouter in de truck van Mathieu stapte, ben ik alvast mee binnen gegaan. Ik ken Wouter en dus leek het mij verstandig om bij dat gesprek te zijn. We moeten kijken hoe we optimaal kunnen samenwerken.”

Geen sukkelaars

Roodhooft heeft omwille van Van der Poel met zijn Corendon-Circus-ploeg de stap naar het procontinentale circuit gezet. Maar hij wil de wildcards die hij bij organisatoren voor het klassieke voorjaar kan krijgen, niet alleen van Van der Poel laten afhangen. Stijn Devolder werd aangetrokken voor een wegploeg waar ook Dries De Bondt, Roy Jans, Lasse Norman Hansen, Jonas Rickaert en Joeri Stallaert deel van uitmaken. Roodhooft: “Dat zijn geen sukkelaars. Die hebben zelf het recht om te starten in de klassiekers.” Gent-Wevelgem heeft alvast laten weten dat Corendon welkom is, met of zonder Van der Poel.

Hoe het klassieke voorjaar van Van der Poel er helemaal gaat uitzien, maakt Roodhooft op 17 december bekend. “Ik heb Mathieu maandag gezien en we hebben erover gesproken. Ik heb een concreet plan in mijn hoofd. Ik ken Mathieu, die heeft het liefst dat ik de knopen doorhak.” Vrijdag vertrekken Van der Poel en Roodhooft op stage naar Spanje. De plannen worden daar gefinaliseerd.