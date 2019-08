Weergaloze Van der Poel pakt uit met daverende demarrage en blijft scoren in mountainbike GVS

11 augustus 2019

15u24 4 Wielrennen Een weergaloze Mathieu van der Poel heeft alweer toegeslagen. In het Zwitserse Lenzerheide boekte de Nederlander zijn derde WB-mountainbike-triomf van het seizoen. Wereldkampioen en thuisrijder Schurter werd met één krachtsexplosie vakkundig overboord gegooid.

Het Zwitserse Lenzerheide was het decor voor de voorlaatste manche in de Wereldbeker mountainbike. En of een beklijvend duel in de sterren stond geschreven. Wereldkampioen Nino Schurter reed letterlijk in zijn achtertuin, voor Mathieu van der Poel was het dan weer zijn laatste MTB-wedstrijd van dit seizoen. Zijn focus gaat nu vol naar de wereldkampioenschappen op de weg.

Het hoeft niet te verbazen dat het duo zich aan het einde van de tweede ronde afzonderde. Nadat Schurter al enkele bommetjes dropte, schudde MVDP lichtjes bergop stevig aan de boom. De twee anderen in de kopgroep, Fluckiger en Avancini, werden overboord gegooid. Mathieu versus Nino.

De twee bleven een tijdje samen, tot de Nederlander bij aanvang van ronde vijf alweer een oplopende strook gebruikte om uit te pakken met een verschroeiende demarrage. Dit keer moest ook de negen jaar oudere Schurter lossen, wat een machtsontplooiing. Het publiek schaarde zich volledig achter de Zwitser, maar het baatte niet. Van zeven seconden ging het naar negen tellen en dertien seconden. De buit was binnen, uiteindelijk bedroeg de achterstand van Schurter 25 seconden. Na de zege in Val di Sole en Nove Mesto de derde moutainbike-triomf voor Van der Poel.