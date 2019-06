Weer raak! Van Aert sprint naar tweede etappezege in Dauphiné TLB/QJ

13 juni 2019

16u35 130 Wielrennen Weer raak voor Wout van Aert. De renner van Jumbo-Visma heeft de vijfde rit in het Critérium du Dauphiné gewonnen, nadat hij gisteren ook al de beste was in de tijdrit. Onze landgenoot was na 201 kilometer met overmacht de snelste in de massasprint in Voiron, hij was rassprinter Sam Bennett en Julian Alaphilippe te snel af. Adam Yates behoudt de gele leiderstrui.

In aanloop naar de bergachtige slotdriedaagse kregen de sprinter in de vijfde etappe van de Dauphiné een laatste kans. Al moest het peloton in de 201 kilometer (de op één na langste rit) van Boën-sur-Lignon naar Voiron wel vier klimmetje van vierde categorie zien te overleven.

Het inspireerde drie renners tot de traditionele vlucht van de dag. Yoann Bagot, Stéphane Rosetto en Alessandro De Marchi kregen echter geen vrijgeleide van het peloton. De sprintersploegen wilden een laatste spurtkans niet uit handen geven en lieten de kloof constant schommelen rond de drie minuten. De drie koplopers gunden mekaar wat bergpunten. Rossetto pakte het eerste, De Marchi de volgende twee en Bagot mocht als eerste bovenkomen op de Côte de Vienne, op zo’n 90 kilometer van de streep.

De drie koplopers zongen het uiteindelijk nog redelijk lang uit. Pas diep in de finale werden ze bij de lurven gevat, maar een duo probeerde de sprint nog te ontregelen. Philippe Gilbert en Edvald Boasson Hagen sloegen een kloofje, maar vooral door de Bora-ploegmaats van Bennett kenden ze geen succes. Maar de Ier kon het werk van zijn ploegmaats niet afmaken, want in de sprint werd hij overvleugeld door Van Aert. De drievoudig wereldkampioen in het veld haalde het schijnbaar met de vingers in de neus en maakte de geweldige Belgische wielerdag zo compleet. Eerder pakte Remco Evenepoel ook al zijn eerste individuele profzege in de Baloise Belgium Tour.