Weer Quick.Step! Jakobsen schiet als eerste in de roos in de Binck Bank Tour DMM

13 augustus 2018

16u30 0 Wielrennen De eerste rit in de Binck Bank Tour is gewonnen door Fabio Jakobsen. De renner van Quick.Step haalde het in een massasprint van Marcel Kittel en Caleb Ewan. De Nederlander is met zijn zege de eerste leider in de zevendaagse rittenwedstrijd.

Kort dag voor Greg Van Avermaet en Jasper Stuyven vandaag. De twee Belgen stonden nog geen 24 uur na het Europees kampioenschap wegwielrennen aan de start van de Binck Bank Tour in Heerenveen. Dylan Groenewegen, Caleb Ewan en Fabio Jakobsen waren er ook. Zij waren de te kloppen mannen in deze 177 kilometer tocht doorheen Friesland.

Net als in Glasgow werd de koers ook vandaag geteisterd door hevige regenval. Zes renners lieten zich niet onmoedigen door een spat water. De Bondt (Veranda's Willems-Crelan), Boaro (Bahrein-Merida), Sprengers (Sport-Vlaanderen Baloise), Peyskens (WB Aqua Protect Veranclassic), Van den Berg (Team EF Education First-Drapac) en Elmar Reinders (Roompot-Nederlandse Loterij) vormden samen de vlucht van de dag.

Op de open wegen in Friesland had niet alleen de regen, maar ook de wind vrij spel. Het was dus aldoor opletten voor waaiers, maar die kwamen er uiteindelijk niet. Een strak tempo dat wel. De zes vooraan werden door de sprintersploegen ingerekend met nog 12 kilometer te gaan.

Een late uitval van Jan-Willem van Schip moest de rennerslijven dan maar verwarmen. De excentrieke Nederlander die in het voorjaar een sterke Gent-Wevelgem reed, liet de sprintersploegen nog een extra jasje uitdoen. Ideaal voor de teams van Groenewegen en co om gerodeerd naar de aangekondigde massasprint te rijden.

Een valpartij dreigde even het snelle geweld te ontregelen, maar gelukkig ontsprongen alle sprinters met naam de dans. Quick.Step kwam als beste uit het gewoel in de laatste rechte lijn. Senechal zette Jakobsen op 200 meter van de meet af. De rest deed de jonge Nederlander zelf. Kittel en Ewan kwamen nog, maar raakten er niet meer over. Voor de 21-jarige sprinter is het zijn eerste zege op WorldTour-niveau. Voor Quick.Step is het een nieuw nummer (54) op de schijnbaar oneindige zegeteller.

Jakobsen: "Met zo'n ploeg win je bijna vanzelf"

Vijfde overwinning van het seizoen voor Fabio Jakobsen en zoals gezegd dus de eerste op WorldTour-niveau. "We konden met de wind mee aangaan, daarna moest ik gewoon maar hopen dat er niemand sneller was. Rechts zag ik iemand komen en helemaal aan het eind voelde ik ook Kittel opzetten. Gelukkig was de streep er net op tijd en zo heb ik gewonnen."

"Mijn geheim? Ach, ik heb veel plezier in het fietsen. Verder heb ik een groep mensen die achter me staan en een sterke ploeg. Dan ga je bijna vanzelf winnen. Het doel is om nog een rit te winnen en met Niki Terpstra, Zdenek Stybar en Yves Lampaert voor een sterk eindklassement te gaan."

Top 10 daguitslag

1. Fabio Jakobsen (Ned/QST) 177,3 km in 4u01 (gem. 44,14 km/u)

2. Marcel Kittel (Dui/TKA) op 0:00

3. Caleb Ewan (Aus/MTS) 0:00

4. Kristoffer Halvorsen (Noo/SKY) 0:00

5. Max Walscheid (Dui/SUN) 0:00

6. Dylan Groenewegen (Ned/TLJ) 0:00

7. Matteo Pelucchi (Ita/BOH) 0:00

8. Timothy Dupont (Bel/WGG) 0:00

9. Jasper Stuyven (Bel/TFS) 0:00

10. Riccardo Minali (Ita/AST) 0:00

Top 10 klassement

1. Fabio Jakobsen (Ned/QST) 177,3 km in 4u00:50 (gem. 44,17 km/u)

2. Marcel Kittel (Dui/TKA) op 0:04

3. Elmar Reinders (Ned/RNL) 0:05

4. Caleb Ewan (Aus/MTS) 0:06

5. Manuele Boaro (Ita/TBM) 0:07

6. Dimitri Peyskens (Bel/WVA) 0:07

7. Matej Mohoric (Sln/TBM) 0:09

8. Thomas Sprengers (Bel/SVB) 0:09

9. Kristoffer Halvorsen (Noo/SKY) 0:10

10. Max Walscheid (Dui/SUN) 0:10