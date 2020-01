Weer prijs voor Ewan in Tour Down Under, Philipsen pakt puntentrui: “Bennett liet me perfect begaan” JDK/DMM

24 januari 2020

06u38 0 Wielrennen Weg met dat alcoholverbod bij Lotto-Soudal! Voor de derde keer in zes dagen tijd mag er vanavond champagne wordt ontkurkt in Australië. Caleb Ewan haalde het in een nek-aan-nekspurt nipt van Sam Bennett. Onze landgenoot Jasper Philipsen (derde) heroverde de blauwe puntentrui.

🥇Caleb Ewan does it again. Winner! 🥇

Well done to the entire @lottosoudal Cycling Team #tourdownunder #WinnerStage4 pic.twitter.com/gWz0uctt0b Santos Tour Down Under 🚴🚴‍♀️(@ tourdownunder) link

Een hectische finale, waarin het zoeken is naar de juiste positie en het goede wiel. Zo lust plantrekker Ewan ze wel. Als een pijl uit een boog schoot hij alweer naar voor in Murray Bridge. Niemand in dit peloton die met de streep in zicht een hoger acceleratievermogen kan aanwenden dan de kleine, gespierde Australiër. Bennett, uitstekend ‘gebracht’ nochtans door zijn ploegmaats van Deceuninck-Quick.Step, spartelde nog wel aardig tegen, maar strandde nipt op plaats twee.

“De hele dag werd er supernerveus gekoerst”, aldus Ewan. “Iedereen was op zijn hoede voor de venijnige wind en het mogelijke waaierspel. Ook de finale verliep bijzonder chaotisch. Ik vroeg lead-out Roger Kluge me af te zetten in het wiel van Sam Bennett. Dat was waar ik wilde zitten voor het indraaien van die laatste bocht. Een prima positie om op deze finish, die me bijzonder goed ligt, toe te slaan. Het kwam aan op pure beensnelheid en daar heb ik dan ook gebruik van gemaakt. Op 250 meter van de streep kwam ik eruit. Ik wachtte tot Sam zou aanzetten. Tot mijn verbazing liet hij dat ook toe. Het kwam me perfect uit.”

Jasper Philipsen: “Foutje gemaakt”

En wéér spurtte Jasper Philipsen naar een ereplaats. Vierde, tweede en nu derde, na de twee snelste sprinters van deze Tour Down Under. Of er meer in zat? “Heel moeilijk te zeggen. Ik maakte een foutje door veel te ver die laatste bocht in te draaien. Terwijl de positionering daar nochtans cruciaal was. Ik liet me wat insluiten tegen de dranghekken, kon niet meteen weg. Daardoor moest ik in de spurt een heel eind overbruggen. Meteen na de bocht heb ik mijn spurt ingezet, in de hoop om alsnog tot in het wiel van Ewan of Bennett te geraken. Maar toen ik daar bijna was, schoten ook zij ervandoor. En ontbrak me de power om met hen te wedijveren. Wat dat betreft heb ik deze winter wel een grote en belangrijke stap gezet. Maar het is nu zaak om eindelijk eens die eerste zege te pakken. Misschien is de trein dan écht vertrokken. Want die ereplaatsen beginnen toch wel een beetje te frustreren.”

Philipsen won onderweg de twee tussenspurten. Een extra buit die hem van pas kwam voor het heroveren van de blauwe puntentrui. “Eigenlijk spurtte ik met een dubbel doel. Ik wilde zelf de punten meegraaien, maar tegelijk ook seconden afsnoepen van Diego Ulissi’s rivalen met het oog op het klassement.» Philipsen zou zijn blauwe trui graag behouden tot en met zondagavond. «Eerst zien hoe het morgen gaat. Op twintig kilometer van de finish ligt een helling en die is best nog wel lastig. Hopelijk kan ik hem overleven en in Victor Harbor nog één keer meedoen voor de ritzege. Lukt dat, dan komt de eindzege in het puntenklassement misschien wel in het zicht.”

Na de Tour Down Under trekt Philipsen met het UAE Team Emirates opnieuw op stage naar de Algarven. “Waar ik even tot rust kom, bijtrain en de conditie aanscherp voor de (Vlaamse) klassiekers. Daarin wil ik op mijn best zijn en een nieuwe stap vooruit zetten. Mijn eerstvolgende wedstrijd wordt Kuurne-Brussel-Kuurne. Aansluitend volgt Parijs-Nice.”

VIDEO: Bekijk hier de reactie van Philipsen na zijn derde plaats in de vierde rit: