Weer geen maat op Van Avermaet en BMC in ploegentijdrit Tirreno-Adriatico Mike De Beck

07 maart 2018

16u08 0 Wielrennen De geschiedenis herhaalt zich. Neem 'ploegentijdrit' en 'Tirreno-Adriatico' in de mond en je kan er meteen ook 'BMC' aan linken. De Amerikaanse wielerformatie won voor het derde jaar op rij de race tegen de klok voor teams op de openingsdag van de Italiaanse rittenkoers. De Italiaan Damiano Caruso wordt de eerste leider.

Geen Richie Porte en geen Tejay Van Garderen en toch prijkt BMC in de ploegentijdrit weer helemaal bovenaan. De vicewereldkampioen tegen de klok zette met 22'19" een uitstekende tijd neer over het parcours dat 21,5 kilometer lang was. Iets waar alle andere ploegen hun tanden op stuk zouden bijten. Zo mocht Damiano Caruso de eerste leiderstrui aantrekken en in het flashinterview liet hij meteen ook de naam van zijn Belgische ploegmakker vallen. "We hebben Van Avermaet voor de ritoverwinningen", gaf de Italiaan droogweg mee.

En wat met de andere specialisten tegen de klok? Wereldkampioen Sunweb strandde op 25 seconden van BMC, maar misschien nog belangrijker ook op 16 seconden van Team Sky. Dat is voorlopig dus het verschil tussen de twee topfavorieten voor straks: Chris Froome en Tom Dumoulin. Quick.Step Floors viel in deze tijdrit met een vierde plek net naast het podium. Op vijftien seconden van BMC. Die andere Belgische ploeg Lotto-Soudal werd zestiende op 58 seconden van de winnaar van de dag.

Morgen krijgen we de eerste rit in lijn op het programma. Dan trekt het peloton van Camaiore naar Follonica in een etappe van 167 kilometer.

