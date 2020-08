Weer bingo voor Jumbo-Visma: George Bennett juicht in Piemonte, Van der Poel finisht als derde

Redactie

12 augustus 2020

18u33 0 Wielrennen Opnieuw prijs voor Jumbo-Visma: George Bennett toonde zich de sterkste in de Ronde van Piemonte. Op La Morra, de voorlaatste hindernis van de dag, gooide de 30-jarige Nieuw-Zeelander zijn kaarten op tafel. Mathieu van der Poel toonde zich in de finale en werd derde.

Vorig jaar werd er gefinisht op een steile slotklim, dit jaar was de Gran Piemonte een heuvelkoers. Over 187 kilometer ging het tussen startplaats Santo Stefano Belbo en wijndorp Barolo voortdurend op en af. Na een teleurstellend drieluik was Mathieu van der Poel op zoek naar een bemoedigend resultaat. Met Ion Izagirre, Diego Ulissi, Iván Sosa, Vincenzo Nibali, George Bennett en Ben Hermans verschenen er ondanks de concurrentie van de Dauphiné nog enkele aantrekkelijke namen aan de start.

Het parcours leende zich tot een vroege vlucht. Mikkel Honoré (Deceuninck-Quick.Step), Joey Rosskopf (CCC), Callum Scotson (Mitchelton-Scott) en Philipp Walsleben (Alpecin-Fenix) liepen uit tot een maximale kloof van ruim zes minuten.

4 corridori in testa alla corsa: Walsleben (AFC), Rosskopf, Honoré, Scotson. 50 km percorsi, vantaggio 5'45'' | There's a 4 riders breakway: Walsleben (AFC), Rosskopf ( @CCCProTeam ), Honoré (@deceuninck_qst ), Scotson (@MitcheltonSCOTT). 50 Km covered. Gap 5'45'' #GranPiemonte pic.twitter.com/R0wFDTYqfv GranPiemonte(@ GranPiemonte) link

Met de finale in zicht parkeerde Scotson volledig. De drie overgebleven vluchters hadden bij het ingaan van de laatste plaatselijke ronde - op 44 kilometer van de streep - nog twee minuten over. Een vogel voor de kat van een jagend peloton, op La Morra - het voorlaatste obstakel van de dag - werd het trio genadeloos opgepeuzeld.

Honderd meter

Het sein voor Bennett om op die voorlaatste klim zijn bommetje te droppen. Moscon volgde als enige, maar kraakte snel. Van der Poel schudde dan maar aan de boom en trok de kar in de achtervolgende groep. Bennett begon met een kloof van tien seconden aan de laatste hindernis: de finishklim naar de streep in Barolo.

Op die slothelling verdubbelde de Nieuw-Zeelander dankzij getalm achter hem de kloof. Tóch werd het in de laatste honderden meters nog spannend. Diego Ulissi had zich losgerukt, denderde richting Bennett, maar strandde op enkele fietslengten van de zege. Mathieu van der Poel werd derde op vier seconden.