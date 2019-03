Weer bingo voor Deceuninck-Quick.Step: Alaphilippe grijpt de macht in Strade Bianche, Van Aert knap derde



09 maart 2019

15u27 28 Wielrennen Julian Alaphilippe heeft vandaag de Strade Bianche op zijn naam geschreven. De Fransman haalde het in een beklijvende finale van Jakob Fuglsang (Astana). Wout van Aert (Jumbo-Visma) werd knap derde. Deceuninck - Quick-Step andermaal aan het feest.

Zo’n 16 graden en een heerlijk lentezonnetje: alle ingrediënten waren aanwezig in Toscane. Het contrast qua omstandigheden met vorig jaar, toen Tiesj Benoot na een heroïsche editie de macht greep, was groot. Niet van de partij vandaag: Peter Sagan, Kwiatkowski en Valverde. Vooral de namen van Van Avermaet en Stybar stonden dus met stip genoteerd in het lijstje met favorieten.

In het prachtige Toscaanse landschap was er een opmerkelijke rol weggelegd voor Diego Rosa. De Italiaan van Team sky reed een tijd lang solo aan de leiding, maar werd op zo’n 35 km van de streep gegrepen. Het gevolg was een kopgroep met een pák Belgen. Onder meer Greg van Avermaet (CCC Team), Yves Lampaert (Deceuninck - Quick-Step), Tim Wellens (Lotto-Soudal), Wout van Aert (Jumbo-Visma) en Tiesj Benoot (Lotto-Soudal) mengden zich voorin.

Ook Fuglsang en Alaphilippe waren mee in de ontsnapping. Die eerstgenoemde trok op de steile grindstrook van Monteaperti ten aanval. Volgden in zijn wiel: Julian Alaphilippe én Wout van Aert. Het werd uiteindelijk een titanenduel tussen Alaphilippe en Fuglsang. Van Aert moest op 20 km van de streep de rol lossen, sloot in absolute finale weer aan, maar was niet meer bij machte het leidersduo te verrassen. ‘t Hoeft geen verrassing te zijn dat Alaphilippe zich in de sprint de sterkste toonde - ondanks meerdere aanvallen van Fuglsang. Een sterke Wout van Aert werd net als vorig jaar derde, op 27 seconden van Alaphilippe.

Voor Alaphilippe is het de vierde overwinning van het seizoen, na twee ritzeges in de Ronde van San Juan (2.1) en één in de Ronde van Colombia (2.1). Zijn team zit al aan zestien zeges. Het is de eerste keer, op dertien edities, dat een Fransman de koers over de Toscaanse grindwegen wint.