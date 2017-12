Weduwe Scarponi schrijft pakkende brief: "Een wonde die nooit meer zal genezen" Glenn Van Snick

Bron: Tuttobiciweb 11 Twitter GranFondoGuide en Photonews Wielrennen Op 22 april 2017, de dag voor Luik-Bastenaken-Luik, stond de wielerwereld even helemaal stil. De 37-jarige Michele Scarponi overleed tijdens een trainingstochtje na een frontale botsing op een busje. De Italiaan liet een tweeling en zijn vrouw Anna achter, die nu een bewogen brief heeft geschreven op de website Tuttobiciweb.

"Voor de eerste keer sinds die tragische dag op 22 april slaag ik erin om iets te doen wat ik al lang wou en moest doen", begint Anna Scarponi haar verhaal. "Maar het was moeilijk om deze brief te schrijven, want het doet me denken aan die vervloekte dag. Het overlijden van Michele liet een wonde achter die nooit meer zal genezen."

"Met deze korte brief wil ik heel de wielerfamilie bedanken voor de talrijke steunbetuigingen en het tonen van enige aanwezigheid. Dankzij die warme woorden en genegenheid hebben we ons nooit eenzaam gevoeld in een donkere en moeilijke periode. Ik moet mijn oprechte dank uitspreken, jullie hebben ons hart op duizend manieren verwarmd. Van eenvoudige emotionele steun tot praktische hulp."

"Natuurlijk schrijf ik deze brief ook in naam van mijn kleine schatjes Giacomo en Tommaso (de tweeling). Dankzij de hulp, steun en solidariteit van iedereen zal ik in staat zijn om hen te vertellen wat een soort vader Michele was en hoezeer hij door iedereen geliefd was. Dit zal onze eerste Kerstmis zijn zonder hem, maar ik wens jullie toch prettige feestdagen. Met heel mijn hart: nogmaals bedankt. Anna."

