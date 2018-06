Wat zijn de Hammer Series ook alweer? Vijf vragen, vijf antwoorden Redactie

01 juni 2018

11u57

Bron: AD.nl 0 Wielrennen Om het wielrennen attractiever en sneller te maken experimenteerde Velon, een collectief van profploegen, vorig jaar met de Hammer Series. Vandaag krijgt het evenement een vervolg in Limburg, maar wat zijn de Hammer Series ook alweer? Vijf vragen, vijf antwoorden.

Hoe werkt het?

In drie dagen worden drie wielerdisciplines afgewerkt. Vandaag staat in Vaals een klimkoers op het programma, morgen een en sprinterscriterium en zondag een ploegachtervolging (beide in Sittard). Elk team bestaat uit zeven renners, van wie er vijf deelnemen aan elk wedstrijdonderdeel. Bij de klimkoers en sprintwedstrijd gaat het niet om de finish, maar om de doorkomst op de streep na elke ronde. Er zijn elf rondes. Daar liggen voor de top 10 punten voor het oprapen. Behalve bij rondes 3, 7 en 11, waarin de punten op de streep worden verdubbeld. Bij de sprint is het principe over acht ronden hetzelfde. Het team dat na zaterdag de meeste punten heeft verdiend, begint zondag als eerste in de ploegachtervolging (drie ronden van 12,4 kilometer). Wie als eerste over de finish komt, wint de Hammer Series.

Wat ziet het parcours eruit?

Dit is het traject van de klimkoers:

Dit is het traject van het sprinterscriterium:

Dit is het parcours van de ploegachtervolging:

Welke ploegen en renners doen mee?

Er doen zestien ploegen mee aan de Hammer Series: twaalf uit de WorldTour en vier Pro Continental-ploegen.



De teams: Bahrain Merida, BMC Racing Team, BORA-hansgrohe, EF Education First-Drapac p/b Cannondale, Lotto Soudal, Mitchelton-SCOTT, Quick-Step Floors, Team LottoNL-Jumbo, Team Sunweb, Team Sky, Trek-Segafredo, UAE Team Emirates, Aqua Blue Sport, Caja Rural-Seguros RGA, Israel Cycling Academy en NIPPO-Vini Fantini-Europa Ovini.



De bekendste renners zijn: Tom Dumoulin (Team Sunweb), Greg Van Avermaet (BMC Racing Team), Philippe Gilbert (Quick-Step Floors), Caleb Ewan (Mitchelton-SCOTT), John Degenkolb (Trek), Richie Porte (BMC Racing Team) en Sam Oomen (Team Sunweb).

Wat is het tijdschema?

Vandaag, klimkoers: 17.00 - 19.00 uur

Morgen, sprintkoers: 17.00 - 19.00 uur

Zondag, achtervolging: 17.00 - 19.05 uur

Waar zijn de Hammer Series in 2018 nog meer?

Na de eerste editie van vorig jaar in Limburg, die werd gewonnen door Team Sky, zijn de Hammer Series dit jaar uitgebreid met twee extra evenementen: in het Noorse Stavanger - vorige week gewonnen door Mitchelton-Scott - en Hongkong in oktober dit jaar.