Wat zijn de gevolgen van de blessures van Greg Van Avermaet? “Veel pijn, probleem bij ademen en verminderde stuurvaardigheid” BA

06 oktober 2020

06u41 0 Wielrennen Kan Greg Van Avermaet (35) dit seizoen nog koersen of niet? Met zijn blessures wordt dat moeilijk. Vraag is of de pijn draaglijk is en of hij voldoende mobiel is op de fiets.

De diagnose na Luik-Bastenaken-Luik was zwaar: gescheurde ligamenten van de schouder, drie gebroken ribben, een kleine breuk in een ruggenwervel en een lichte klaplong. Het officiële teamcommuniqué gaf zondagavond al aan dat het seizoen van Van Avermaet “hoogstwaarschijnlijk voorbij is”. Maar toch wacht CCC nog even: de ploegleiding en ploegdokters willen de renner zelf de kans geven om de situatie in te schatten. Hoeveel pijn heeft hij? Hoe mobiel is hij? Over een paar dagen volgt meer nieuws.

Wielerarts Servaas Bingé (niet aan een team verbonden) legt uit wat de gevolgen zijn van dit soort blessures. Hij spreekt zich niet uit over het geval-Van Avermaet, want hij heeft de renner niet onderzocht. “Een klaplong is een heel vervelend probleem. Iedereen weet dat sporters heel diep ademen tijdens hun inspanningen en met een klaplong kan dat niet ten volle. De vraag is hoe erg de blessure in dit geval is, want een klaplong kan erg pijnlijk zijn.”

“Ook gebroken ribben zijn pijnlijk. Zit je stil op je fiets, dan valt het mee, maar in de koers moet je draaien en keren, moet je aan je stuur trekken op de hellingen en zit je te schudden op kasseien. Ook ademen gaat moeilijker met gebroken ribben.”

“De blessure aan de ligamenten heb je in drie gradaties: van uitgerokken tot gescheurd. Zolang je je arm niet boven je schouder opheft, blijft de last beperkt, maar in een Vlaamse klassieker moet je allerlei manoeuvres doen op de fiets. Mogelijk verhindert de pijn de renner om te sturen zoals dat hoort.”

“De fractuur aan het dwarsuitsteeksel van de wervel heeft invloed op de rugspieren. Als reactie op de breuk gaan die verkrampen wat de mobiliteit beperkt.”

“Samengevat, theoretisch zijn er drie problemen met dit soort blessures: veel pijn, moeilijk ademen en wellicht ook een verminderde stuurvaardigheid. Dat laatste verhoogt de kans op stuurfouten. Het is aan de artsen van CCC om te bepalen wat kan.”

