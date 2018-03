Wat wordt de opvolger van de wereldberoemde Rodania-wielertune?

15 maart 2018

13u51

De bekende oorwurm 'Ro-da-ni-aaaa' is na 50 jaar uit het wielerpeloton verdwenen, PVC- en aluminiumbedrijf Deceuninck sprong echter meteen in het gat en vervangt Rodania als sponsor van de pilootwagen bij 100 Vlaamse wielerkoersen. Die vervanging gaat gepaard met een nieuwe tune, en welke het uiteindelijk wordt, beslist u hieronder: De bekende oorwurm 'Ro-da-ni-aaaa' is na 50 jaar uit het wielerpeloton verdwenen, zo raakte begin dit jaar bekend , toen het horlogemerk besliste om de pilootwagen in de Vlaamse wielerwedstrijden niet langer te sponsoren.

Herman Broodcorens, eigenaar en bestuurder van een van de pilootwagens, is "volledig klaar voor het wielerseizoen 2018", mét de nieuwe muziektune. "Ik vond het heel spijtig dat het horlogemerk Rodania stopte na 50 jaar met het begeleiden van de wielerwedstrijden. Omdat er zoveel reactie op kwam nam ik het initiatief om op zoek te gaan naar een nieuwe sponsor om de wielerwedstrijden in goede banen te leiden en om de veiligheid te garanderen. De firma Deceuninck heeft me gecontacteerd en zo zijn we tot een overeenkomst gekomen."

Bernard Vanderper, verkoopdirecteur bij Deceunink, wil "de kwaliteit en de nostalgie van de Vlaamse koers bewaren". "En als Vlaamse wereldspeler vinden we het belangrijk dat we ook lokaal een heel breed publiek bereiken." Volgens marketingmanager Jérôme De Bruycker wordt de nieuwe oorwurm "even wennen, maar we zijn er zeker van dat we straks een nieuw hoofdstuk in een fantastische wielertraditie zullen schrijven.”