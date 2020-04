Wat met de Giro en de Vuelta? “We moeten een akkoord vinden dat ons allemaal zo min mogelijk schaadt” DMM

15 april 2020

11u23

Bron: El Pais/Marca 0 Wielrennen Volgens verschillende media zal Volgens verschillende media zal de Ronde van Frankrijk op 29 augustus voor drie weken van start gaan . Maar wat moet er dan met die andere twee grote wielerrondes gebeuren, de Giro en de Vuelta? Beiden lijken te azen op een wedstrijd in oktober. RCS-baas Mauro Vegni: “We moeten een akkoord vinden dat ons allemaal zo min mogelijk pijn doet.”

Ga er maar eens aanstaan om in onzekere tijden een nieuwe wielerkalender samen te stellen. ASO heeft voor de Tour een nieuwe startdatum geclaimd eind augustus, maar dat zou betekenen dat de Ronde van Italië (RCS) en de Ronde van Spanje (ASO) verder opschuiven. Ook de klassieke wielermonumenten en het WK moeten minstens nog hun plaats krijgen. Het zijn de heetste hangijzers die de UCI de komende uren en dagen in samenspraak met de organisatoren uit het vuur moet zien te halen.

Giro-baas Mauro Vegni liet bij ‘Marca’ zijn licht schijnen op de zaak. De grote baas van organisator RCS kan moeilijk inschatten wat de financiële verliezen door de coronamaatregelen zijn. De Italiaanse koersen werden in maart als eerste wedstrijden op de kalender uitgesteld. Vegni hoopt op zijn minst de Ronde van Italië te kunnen recupereren in het najaar. “De Giro is voor het Italiaanse volk altijd een symbool geweest van eenheid en wederopbouw. Voor de volgende editie zal dat nog meer dan anders het geval zijn.”

Zolang er geen vaccin is tegen corona wordt het sowieso een moeilijk verhaal om een wielerronde te organiseren” Mauro Vegni

Hoe en wanneer die volgende Ronde van Italië er zal plaatsvinden, weet ook Vegni niet. Een Grande Partenza in Hongarije lijkt definitief van de baan, een Giro over de tijdspanne van twee weken ziet Vegni niet zitten. “De Giro moet in principe drie weken duren. Het zou niet kunnen zijn dat de Tour en de Vuelta drie weken zouden duren en de Giro maar twee. Omgekeerd geldt net hetzelfde. Wij hebben onze eisen meegedeeld. Het is nu aan de UCI om een oplossing te vinden voor deze gecompliceerde puzzel.”

“Uiteraard houden we rekening met het feit dat de Tour een grotere impact heeft dan alle andere wedstrijden. Maar we moeten realistisch zijn en een akkoord nastreven dat ons allemaal zo min mogelijk schaadt. We moeten wachten wat er in Frankrijk gebeurt en dan is het aan ons om te reageren en de Giro in samenspraak met alle partijen te laten doorgaan in september of oktober. Al wordt het voor de ontdekking van een vaccin sowieso al een moeilijk verhaal om een wielerronde te organiseren”, aldus Vegni.

Voor Vegni heeft de algemene volksgezondheid absolute voorrang. “Dit is geen sportspecifiek of organisatorisch probleem. Dit is een pandemie. In Italië denkt men momenteel nie aan sport, maar aan de sociale en economische gevolgen. Alles zal afhangen van de coronasituatie. Als we hier uitkomen, dan zullen we het pas kunnen hebben over sport. Misschien is dan niets meer wat het ooit was.”

El Pais: “Vuelta schuift door nieuwe Tourdatum op naar oktober”

Meteen in het vaarwater van RCS en de Giro: de Vuelta. De Ronde van Spanje, staat op dit moment officieel nog steeds tussen 14 augustus en 6 september op de internationale wielerkalender, maar moet door het geschuif met de Tour ook op zoek naar een nieuwe datum. Het lijkt erop dat de organisaties Giro en de Vuelta allebei graag in oktober hun wedstrijd willen houden.

Zo weet het doorgaans goed ingelichte Spaanse dagblad El Pais dat de Vuelta tussen 3 en 25 oktober zou doorgaan. “De voorlopige nieuwe data van de Tour zorgen ervoor dat de Vuelta ook zijn data zal moeten aanpassen”, zei de bron binnen de Vuelta-organisatie. Vervolgens kwam de maand oktober in beeld. “Het is allemaal nog voorlopig en onderhevig aan beslissingen van de nationale regeringen inzake het coronavirus. De definitieve beslissing ligt bij de Internationale Wielerunie (UCI).”

Die UCI zou de komende 48 uur samen zitten om de belangrijkste knopen door te hakken. Ondertussen blijft het speculaties regenen. De meest plausibele oplossing lijkt een Tour van 29 augustus tot 20 september, een Giro van 3 tot 25 oktober en een aansluitende Vuelta in november te worden. Althans, dat kon een collega van La Gazzetta dello Sport ons bevestigen. Afwachten op welke datum welke wedstrijd precies zal vallen. Als het al allemaal kan doorgaan...

