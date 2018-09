Wat ging er vooraf aan de breuk, wat zijn de gevolgen en lijdt hij nu loonsverlies? Zo liggen de kaarten voor Wout van Aert Marc Ghyselinck

18 september 2018

17u32 0 Wielrennen Wout van Aert heeft zijn contract met Sniper Cycling opgezegd. Maar de reden daarvoor moet volgens zijn advocaat Walter Van Steenbrugge niet bij Van Aert worden gezocht. Wel bij zijn werkgever Sniper Cycling, die "alle verdere samenwerking onmogelijk heeft gemaakt". Van Aert riskeert een forse schadeloosstelling te moeten betalen. Maar stelt de arbeidsrechtbank Van Aert in het gelijk, dan is het Sniper Cycling dat diep in de geldbuidel moet tasten om hem te betalen.

Wat is er gebeurd?

Maandag vertrok uit het Gentse advocatenkantoor van meester Walter Van Steenbrugge een brief naar Sniper Cycling, werkgever van Wout van Aert. In die brief laat Walter Van Steenbrugge weten dat Van Aert elke verdere samenwerking met Sniper Cycling onmogelijk acht. Dat komt neer op de verbreking van zijn contract, dat normaal pas afloopt op 31 december 2019. Van Aert haalt voor die verbreking "zeer ernstige feiten» aan. Het meest ernstige feit is volgens Walter Van Steenbrugge gebeurd bij de cross afgelopen zondag in Geraardsbergen. Van Steenbrugge: «Dat was een hoogtepunt in een reeks van problemen en tekortkomingen in hoofde van de werkgever."

