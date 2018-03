Wat een verrassing: Valverde knalt in Catalaanse sprint iedereen uit het wiel en is de nieuwe leider GVS

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Alejandro Valverde (Movistar) heeft de tweede rit in de Ronde van Catalonië gewonnen. Niet op een netelige klim, wel na een massasprint. De Spanjaard neemt meteen ook de leiderstrui over van Hodeg, die op de laatste hindernis van de dag de rol moest lossen.

Met een tocht van Mataró naar Valls kregen de renners een trip van 175 kilometer voor de wielen. Onderweg twee hellingen waar drie avonturiers klaarblijkelijk hun zinnen hadden op gezet. De Spanjaarden Merino (Burgos), Molina (Caja Rural) en Bizkarra (Euskadi) kozen het hazenpad en schaarden - ondanks een gesloten overweg - een maximale kloof van drie minuten en vijftien seconden bij elkaar. Het peloton liet aan een slakkengangetje begaan, na drie uur koers lag het gemiddelde op amper 35,1 km/u. Grivko kreeg het er van op zijn heupen en maakte op zestig kilometer van de finish de sprong naar het trio.

#VoltaCatalunya 🚦 Paso a nivel!! 🛤️ Los fugados parados por el paso del tren. pic.twitter.com/1mQhfuggGy Brain on Wheels 🚲(@ BrainOnWheels) link

Vacante leiderstrui

Lang kon de Oekraïner niet van zijn vrijgeleide genieten want bij de eerste beste tempoversnelling van Movistar werd het viertal prompt opgepeuzeld. Ondanks een nieuwe uitval van Cyril Barthe denderde de meute als één grote groep naar de Col de Lilla - een obstakel van zo'n zes kilometer lang en een gemiddeld stijgingspercentage van 4,8 percent. De scherprechter van de dag zeg maar, want de top van de beklimming lag op circa tien kilometer van de meet.

De helling baarde een muis, want door het strakke tempo van Mitchelton-Scott gebeurde er werkelijk niets op de hellende stroken. Wél moest leider Álvaro José Hodeg lossen, een klimmer is de Colombiaan van Quick.Step allerminst. Met een aanzienlijke bende daverden we in de afdaling dus naar de straten van Valls, waar zou gesprint worden om de triomf van de dag én de vacante leiderstrui.

Zesde triomf

Bahrein probeerde met een opgezet treintje Gasparotto naar de zege te loodsen, maar het was Valverde die als een duivel uit een doosje iedereen het nakijken gaf. Een verrassing vanjewelste. De Spanjaard mag dankzij enkele bonificatieseconden onderweg morgen ook als leider de derde etappe aanvatten. Het is bovendien zijn de zesde zege van het seizoen. Eerder won hij twee ritten en het eindklassement in de Ronde van Valencia en een rit en het eindklassement in de Ronde van Abu Dhabi.

In de derde etappe overbruggen de renners 199,5 kilometer tussen Sant Cugat en de Vallter 2000. In die koninginnenrit beklimmen ze drie cols van eerste categorie - de Alto de Bracons (10,2 km aan 4,9 %), de Port d'Oix (6,7 km aan 5,8 %) en de Port de Rocabruna (7,2 km aan 5,7 %) - voor ze de Vallter 2.000 aanvatten. Die slotklim buiten categorie is twaalf kilometer lang. Het gemiddeld stijgingspercentage is 7,3 procent, met pieken tot 14 procent.

HOPPA, de sprint eindigt in een overwinning voor VALVERDE 🇪🇸 ! Hij pakt de etappe en mag morgen ook meteen de leiderstrui aantrekken! #VoltaCatalunya pic.twitter.com/nOUT9EYLgR Eurosport Nederland(@ Eurosport_NL) link

💚🚀 @alejanvalverde solo ha pasado dos días en #VoltaCatalunya llevando el maillot 'normal' tras su victoria en 2017. Mañana miércoles, primera jornada de montaña... muy pendientes del viento y la meteorología. pic.twitter.com/ymTfcCvfQJ Movistar Team(@ Movistar_Team) link