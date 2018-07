Wat een pechvogel: jonge Nederlandse renner twee dagen op rij aangereden op training



18 juli 2018

Pech voor Thymen Arensman. De 18-jarige wielrenner van SEG Racing Academy is deze week twee keer aangereden door een auto. Twee dagen op rij. Dat liet de jonge Nederlander weten op zijn Instagrampagina.

Arensman kwam vorige maand in de eerste rit in lijn van de Giro U23 ten val, waarna hij zijn sleutelbeen en duim brak. Onze noorderbuur moest even revalideren en trok na zijn herstel naar de Franse Alpen. Daar kon hij zich voorbereiden op zijn grote doelen van later dit jaar. “Maar ik was heel, heel ongelukkig omdat ik twee keer door een auto aangereden ben. Twee dagen op rij. Veel bloed, kneuzingen en pijn, maar ik had ook geluk. Mijn duim en sleutelbeen zijn niet gebroken”, klonk het bij Arensman op Instagram.

De Nederlander sprong na het ziekenhuisbezoek wederom op z’n fiets om zijn trainingen voor te zetten. “Ik liet mijn hoofd niet hangen. Nadien beklom ik nog met ingepakte hand de Col du Galibier. Tegenslagen zijn niet leuk, maar het heeft me mentaal sterker gemaakt.” Eerder dit jaar werd Arensman nog derde in Parijs-Roubaix voor beloften.