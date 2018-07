Wat een leuke dag in het Tourcircus had moeten worden, draait uit op etmaal vol ellende voor Fabian Cancellara TLB

30 juli 2018

09u34

Bron: Instagram 0 Wielrennen Fabian Cancellara heeft geen al te fijne 24 uur achter de rug. De 37-jarige Zwitserse ex-wielrenner zou normaal voor televisiezender Eurosport afzakken naar de Tour de France. Maar een vervelende val tijdens een trainingsritje in het Duitse Ulm dwarsboomde die plannen.

Cancellara werd na de val in een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis van Ulm, waar zijn linkervoet in het gips werd gestopt. De Zwitserse ex-winnaar van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix moest vervolgens een autorit van ruim vier uur maken richting het ziekenhuis in zijn thuisstad Bern, waar 'Spartacus' uiteindelijk om 23 uur arriveerde.

Er volgde een (pijnlijke) check-up en de Zwitser moest onder het mes. Cancellara's linkervoet was gebroken en hij lag uiteindelijk twee uur op de operatietafel. De slotrit van de Tour volgde hij dan maar vanop zijn ziekbed en hij nam ook de tijd om Tourwinnaar Geraint Thomas te feliciteren.

"In plaats van in de Tour, ben ik in het ziekenhuis", schrijft Cancellara op Instagram. "Ik ben gisteren gevallen tijdens een trainingsritje en heb mijn voet gebroken. De operatie is gelukkig goed verlopen en ik hoop snel weer op de fiets te zitten. Proficiat, Geraint Thomas, voor de fantastische prestaties van de voorbije drie weken. Deze Tourzege is verdiend."

Op Instagram nam Cancellara zijn fans overigens mee naar de 24 uur die hij liever nooit meer zal beleven: