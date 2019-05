Exclusief voor abonnees Was het voor kamelen, paarden of wielrenners? Baas Bahrain-Merida onder dopingverdenking door aankoop bloedcentrifuge Marc Ghyselinck

24 mei 2019

06u30 0 Wielrennen Diende de bloedcentrifuge voor kamelen, paarden of wielrenners? Dat is de vraag. Milan Erzen (48), de Sloveense mede-­oprichter van Bahrain-Merida, kocht via een ­Kroatische tussenpersoon het apparaat bij de Duitse dopingdokter Mark Schmidt, bekend van Operatie Aderlass. Erzen is een man van vele hobby’s. Hij traint renpaarden en renkamelen. Maar doet dus ook in wielrenners.

Het was de Fondation Antidopage du ­Cyclisme (CADF), de onafhankelijke ­dopinginstantie van de UCI, die door de Oostenrijkse politie op de hoogte werd gebracht van de aankoop van de bloedcentrifuge. Volgens haar Franse voorzitter David Lappartient houdt de UCI sinds 2015 al het vergrootglas boven het ­Sloveense en het Kroatische wielrennen. Dat was al zo voor Operatie Aderlass in februari van dit jaar aan de oppervlakte kwam.

Voorlopig zijn 21 namen bekend in het Oostenrijkse dopingschandaal. De CADF houdt renners en ploegleiders in het ­vizier. Maar volgens Lappartient zijn geen nieuwe namen van renners opgedoken in het dossier.

Dat is goed nieuws voor Primoz Roglic, Matej Mohoric, Tadej Pogacar of Jan ­Polanc – sinds gisteren de nieuwe roze­truidrager in de Giro –, die het mooie weer uitmaken in het Sloveense wielrennen. Voorlopig.

