Wanty-renner stopte ei zo na met koersen, maar “kan de verrassing van 2018 worden”

11u08 41 Photo News Tom Devriendt (links) leidt de groep met Boris Vallée. Wielrennen Tijdens de persconferentie van Wanty-Groupe Gobert in Benidorm had ploegleider Steven De Neef het slechts over één renner: Tom Devriendt (26). “Geweldig hoe hij zich na zijn moeilijke periode herpakt heeft. Hij kan de verrassing van 2018 worden.” Straffe taal. Hou Devriendt dit seizoen maar in het oog.

Klinkt Tom Devriendt u nog wat vaag en onbekend in de oren? Geen probleem. We stellen hem even voor: een speelse West-Vlaming die vanaf de jeugd telkens als renner groeide en ook de overgang naar de profs probleemloos verteerde. “Toen ik in 2015 bij Wanty prof werd, werd ik onder meer meteen derde in de GP Pino Cerami. Dat jaar vielen er ook heel wat renners uit, waardoor ik als neoprof direct de klassiekers reed. Geweldig, en volgens mij heb ik daar ook een goede indruk gemaakt”, vertelt Devriendt.

Ook als prof is de Otegemnaar blijven evolueren, tot die vreselijke knieproblemen opdoken. Begin vorig jaar moest Devriendt twee operaties ondergaan, waardoor hij liefst twee maanden van z’n fiets moest blijven. Daarna kwam hij te vroeg terug in koers, waarna de mindere prestaties elkaar opstapelden. Mentaal loodzwaar. “Ik was het echt kotsbeu”, is Devriendt eerlijk. “Als ik toen geen contract tot 2018 had gehad, was ik in augustus gestopt met koersen. Echt waar. Ik heb dat ook aan de ploeg en Van der Schueren laten weten. Dat was voor mij gewoon zo’n beschamende periode”, bekent de West-Vlaming.

Gelukkig kwam toen de ommekeer, mede dankzij ploegmakker Xandro Meurisse. “Hij woont vlakbij en sleurde me uit mijn bed om te gaan trainen. Zo heb ik dan toch niet opgegeven en plots vond ik mijn ritme terug. Met mijn mooi seizoenseinde als gevolg.” En of Devriendt een knap eindejaar reed: winst in de Omloop van het Houtland en onder meer tweemaal derde in respectievelijk de Omloop Eurometropool en Binche-Chimay-Binche. Prestaties die Van der Schueren duidelijk niet is vergeten: “Dankzij Devriendt hebben we met Wanty-Groupe Gobert de Europe Tour gewonnen.”

Wees maar zeker dat de 69-jarige ploegleider tevreden is met Otegemnaar in zijn rangen. “Devriendt is een van de meest onderschatte renners uit het peloton. Onthoud het maar, zijn potentieel is er nog niet uitgekomen”, luidt het bij Van der Schueren. “Een tijdje geleden kwam Björn Leukemans na afloop van E3 Harelbeke naar mij en vertelde: ‘Zeg diene Devriendt is gene gewone, hé. Die zet mij zo honderd kilometer uit de wind en weet perfect wanneer we naar voren moeten.’ Een gast met inzicht dus.”

Afwachten of Devriendt in 2018 zijn potentieel wél kan verzilveren. Timothy Dupont is alvast overtuigd: “Ik verschoot er eerlijk gezegd van toen ik Devriendt op training bezig zag. Hij is echt in goeden doen.” Dat belooft, zeker gezien de impressionante conditietest die Devriendt eind december aflegde. “Ik heb dan ook mijn beste winter tot nu toe gehad. Hopelijk kan ik er dit seizoen direct staan. Ik wil meteen prijs rijden in de GP la Marseillaise en de Ster van Bessèges”, aldus de West-Vlaming.

Ook in de grote koersen wil Devriendt zich maar al te graag laten zien. “In het verleden heb ik in het voorjaar telkens in dienst moeten rijden. Hopelijk krijg ik nu eens een vrije rol, want ik kan gewoon beter in de klassiekers dan wat ik al getoond heb. Twee jaar geleden heb ik in de Ronde van Vlaanderen gewerkt voor de ploeg, en daarna finishte ik nog rond plek 30. Dus ja, ik ben in staat om een mooie plaats te behalen in de klassiekers en dat wil ik nu ook proberen”, klinkt het bij Devriendt. “En of ik droom van de Tour? Stiekem wel. Mocht ik geselecteerd raken wil ik toch een paar keer in de ontsnapping zitten. Ik weet dat ik rap ben en zeker in groep, dus dan weet je maar nooit. Daarnaast zou ik ook Dupont willen helpen om hem te begeleiden in de sprint. Ik kan goed om met dat gewriemel en binnen de ploeg weten ze dat ik mij zeker voor hem wil opofferen.”

