Exclusief voor abonnees Wanneer pakt Elia Viviani nog eens een overwinning? “Ik voel me als een spits die niet scoort” Joeri De Knop

18 juni 2019

07u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Net niet. Zo gaat het nu al drie maanden voor Elia Viviani. In de Tour de France hoopt hij de veelwinnaar in zichzelf terug te vinden.

Peter Sagan was met voorsprong de beste op de finish in Murten. De Slowaak is ook de nieuwe leider in de Ronde van Zwitserland. “Zoals verwacht”, stelt Elia Viviani, tweede in de rit. “De realiteit is dat ik sinds Tirreno-Adriatico (15 maart, JDK) droog sta. Terwijl ik een geboren winnaar ben. Ik voel me als de spits van een voetbalteam die al een paar maanden niet meer aan scoren toekomt.”

Je hebt 22% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis