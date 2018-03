Walter Planckaert & Hilaire Van der Schueren vanaf volgend jaar te oud voor de volgwagen: "We worden 70 en plots kunnen we niet meer sturen?" Marc Ghyselinck

01 maart 2018

07u00 33 Wielrennen Een afscheid in schoonheid, dat had Walter Planckaert (69) zichzelf wel ­gegund. Op 8 april bijvoorbeeld, de dag van Parijs-Roubaix. Dag ook waarop Planckaert 70 wordt. "Ik zat er deze winter mee in mijn hoofd dat ik in Roubaix zou arriveren en zeggen: ik stop." Gelukkig, het hoeft zo ver niet te komen. Sport Vlaanderen, ploeg van Planckaert, rijdt Roubaix niet. En in stoppen heeft hij toch geen zin. Zelfs al is hij de oudste ploegleider, op die ene Hilaire Van der Schueren na. Die werd vorige maand al 70. Maar ook hij denkt niet aan stoppen. Daar zal ook een reglement van de Belgische ­wielerbond niets aan veranderen.

Je bent 70 geworden, Hilaire, op 22 ­januari. En jij wordt 70 op 8 april, ­Walter. Gefeliciteerd daarvoor, jullie zijn de twee oudste ploegleiders in het peloton. Maar dan is er dat reglement van de Belgische wielerbond, dat zegt dat jullie volgend jaar niet meer aan het stuur van de volgwagen mogen zitten, vanwege te oud.

Planckaert: "Laat de voorzitter van de wielerbond een keer met ons mee­rijden in de koers. Ik denk niet dat hij zal zeggen: dit kan niet meer."

Van der Schueren: "Ze mogen met mij ook een keer meerijden. Wanneer je zo oud bent als wij, dan ben je verstandig genoeg om zelf te bepalen wat je kunt en niet kunt. Als ik morgen voel dat het niet meer gaat, stop ik vanzelf wel."

Planckaert: "Als ik ga twijfelen wanneer ik het peloton voorbijrijd, is het voor mij over. En als het over veiligheid gaat: ik zie bepaalde jonge ploegleiders ook heel gevaarlijke manoeuvres uithalen."

Van der Schueren: "Ik heb vorig jaar de Tour gedaan en dit jaar weer. Dan kom ik in België en kan ik plots niet meer sturen. Allez."

Planckaert: "Ik ben 32 jaar ploegleider. Ik heb nul ongevallen veroorzaakt."

Van der Schueren: "Ik één ongeval, en ik ben 38 jaar ploegleider. In de Ronde van Frankrijk 2012 ben ik in de auto van Bjarne Riis gereden. Maar dat was ­eigenlijk de schuld van de auto van ­Cofidis."

