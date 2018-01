Walter Planckaert begint zijn laatste seizoen aan het stuur van een volgauto Hans Fruyt

18u46 4 BELGA Wielrennen Begint Walter Planckaert op zondag 28 januari in La Marseillaise aan zijn laatste seizoen als sportdirecteur bij Sport Vlaanderen-Baloise? Het zou zo maar eens kunnen. Begin april wordt de ex-renner uit Nevele zeventig. De UCI wil geen zeventigplussers achter het stuur van een volgwagen.

“Normaal is het voor mij eind dit seizoen gedaan”, beseft Planckaert. “Want ik mag niet meer met een volgauto rijden. Wat het wordt weet ik niet. Het zal van manager Christophe Sercu, Sport Vlaanderen en Baloise afhangen of ik bij de ploeg nog iets kan doen.”

Tijdens de ploegstage in Calpe geeft Planckaert tweede ploegleider Hans De Clercq grotere verantwoordelijkheid. Gaat hij volgend jaar naast De Clercq in de volgwagen de lijnen uitzetten? Planckaert hoopt dat 2018 voor Sport Vlaanderen-Baloise beter wordt dan 2017, een jaar met slechts drie UCI-zeges (Van Gestel, Noppe en Rickaert).

“Je hoopt altijd het beste”, aldus Planckaert. “Vorig seizoen moest Amaury Capiot onze man worden, maar hij sukkelde een heel seizoen met de knie. Ik hoopte dat Thomas Sprengers zou doorbreken, maar dat gebeurde niet. Dit seizoen moet dat. Ook van Maxime Farazijn verwachtte ik veel, maar dat lukte eveneens niet. Misschien is het niet slecht dat we na enkele boerenjaren een dipje kenden.”

PN

Met andere woorden: 2018 moet beter worden. Sport Vlaanderen-Baloise probeert haar kalender aan te passen aan haar renners. Burgos en Limousin staan niet op het programma. Vorig jaar werden Coppi & Bartali en Slovenië al geschrapt.

“Robbe Ghys heeft nog geen meter voor mij gereden, maar hij wordt dit jaar onze witte merel”, voorspelt Walter Planckaert. “Hij is top. Ik plaats hem naast mannen als Edward Theuns, Yves Lampaert en Oliver Naesen die bij ons hun eerste stappen als prof zetten. Robbe zit met de Olympische Spelen in Tokio in zijn hoofd. Als hij alleen op de weg focust zal hij het grote namen lastig maken.”

Sport Vlaanderen-Baloise wil haar rol als Vlaamse opleidingsploeg verder goed invullen. Planckaert ziet enkele jongens doorstromen. “Jonas Rickaert zijn we eind dit seizoen kwijt”, weet Planckaert. “Een World Tourploeg die hem niet pakt kent niets van koers. Om de sprint aan te trekken is hij de ideale man. Als Amaury Capiot weer in orde raakt moet ook hij kunnen doorstromen. In Aimé De Gendt zit een ‘moteur’. Hij zal geen twee jaar meer bij ons zijn.”