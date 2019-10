Wallays: “Ze noemen me al ‘meneer Paris-Tours’” Redactie

13 oktober 2019

19u31 0

Jelle Wallays heeft zijn tweede overwinning beet in Parijs-Tours. Na 2014, toen hij Thomas Voeckler klopte in een sprint-à-deux, soleerde hij zondag naar de zege. “Ze noemen me al ‘Mister Paris-Tours’”, lachte de West-Vlaming voor de microfoon van VTM Nieuws. “Ik won hier al bij de beloften en nu ook voor de tweede keer bij de profs. Het is geen makkelijk jaar geweest, dus deze zege doet wel deugd.” Bekijk zijn volledige reactie in bovenstaande video.