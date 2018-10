Wallays over aanrijding met Sagan in Parijs-Roubaix: "Ik dacht: wat is dat voor een gek?" Marc Ghyselinck

04 oktober 2018

06u37 0 Wielrennen En zo diende, in volle finale van Parijs-Roubaix, de Ridley-fiets van de stoere Jelle Wallays als hulpmiddel voor Peter Sagan om zijn stuur weer recht te krijgen. Sagan doet het verhaal in zijn boek 'Mijn Wereld', dat vandaag in Londen wordt voorgesteld. Wallays reageerde volgens Sagan met "een stroom van krachttermen". Vandaag kan Wallays er wel om lachen.

"Arme jongen", schrijft Sagan, "tweehonderd kilometer aan de kop van 's werelds grootste eendaagse wielerwedstrijd en nu haalt een of andere idioot gemene streken met hem uit. Dit is een man aan het eind van zijn geduld."

Wallays herinnert het zich nog heel goed. Sterker: "Ik denk dat hij meer dan drie keer tegen mijn wiel heeft getikt. Ik heb dat zeker gevoeld."

"Ik wist totaal niet wat de bedoeling was. Ik dacht dat hij het deed om mij nerveus te maken. En op dat moment is hem dat gelukt. Ik zat redelijk kapot."

Het was zijn Duitse ploegmaat Marcel Sieberg die Wallays enkele dagen later het verhaal deed. "Hij had het gehoord van Marcus Burghardt, dat is de Duitse ploegmaat van Sagan. Sagan had tegen Burghardt blijkbaar ook verteld dat ik redelijk boos was. Natuurlijk wel. Ik wist totaal niet waarom hij dat deed."

"Ik heb gevloekt. Ik zei: wat is hier de bedoeling? Hij antwoordde niet. Hij lachte een keer naar mij. Hij zei niet: ik doe dat om mijn stuur recht te zetten. Dat hij zei dat hij moe was? Dat kan ik me niet herinneren."

"Sagan heeft er daarna ook nooit meer iets over gezegd tegen mij. Voor mij geen probleem. Ik heb daarna wel gezien dat hij aan zijn stuur zat te sleutelen om het weer recht te zetten. Ik dacht: wat is dat voor een gek? Ik had het zeker niet gedurfd."

"Hij heeft me gelost op de volgende kasseistrook. Vallen? Daar heb ik niet voor gevreesd. Ik zat er niet mee in. Sagan zou eerder zijn gevallen dan ik."