Wagen rijdt Pool Marczynski (Lotto Soudal) aan op training: "Gelukkig geen breuken" TLB

11 februari 2018

10u59

Bron: Belga 0 Wielrennen Tomasz Marczynski is gisteren op training aangereden door een wagen. Dat heeft zijn team Lotto Soudal gemeld.

"Hij heeft een whiplash en verschillende snijwonden in zijn gezicht opgelopen toen hij met zijn hoofd tegen een wagen crashte", laat de Belgische wielerploeg weten via Twitter. "Zijn neus is gehecht, maar hij liep gelukkig geen breuken op. Tomasz is terug thuis en we wensen hem een spoedig herstel."

Marczynski postte intussen op Twitter een foto van zijn toegetakelde gezicht. "Ik zal terugkeren", schreef de 33-jarige Pool, die vorig jaar nog twee ritten won in de Vuelta, erbij.

I will be back 👊🏼 #tmnevergiveup @Lotto_Soudal pic.twitter.com/w87opG4Uh1 Tomasz Marczyński(@ TMarczynski) link