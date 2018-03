Waeytens & De Bie allebei 26 en van de WorldTour naar Veranda’s Willems: "Dit is geen stap terug" Nico Dick

22 maart 2018

07u00 0 Wielrennen De voorbije jaren waren de verwachtingen voor Zico Waeytens en Sean De Bie hoog. Ze reden allebei voor een WorldTourteam en zouden op termijn de aansluiting met de wereldtop maken, werd geredeneerd. Het liep anders. Beiden ­zetten dit jaar een stap terug naar ­procontinentaal niveau en rijden momenteel in dienst van Wout van Aert. "Maar bij Veranda’s Willems krijgen we ook onze eigen kansen. Onze ambities blijven intact."

Zico Waeytens begon zijn carrière bij Topsport Vlaanderen. Na vier jaar maakte hij de overstap naar Giant-Alpecin ­(later Sunweb), waar hij eerst in dienst reed van Kittel, Degenkolb, Matthews en Dumoulin. Na een sterk voorjaar in 2016 werd verwacht dat hij vorig jaar een stap hogerop zou zetten, maar Waeytens geraakte bij zijn team op een zijspoor. "Toch zie ik mijn transfer niet als een stap terug", vindt de West-Vlaming. ­"Integendeel, ik word in mijn nieuwe ploeg zelfs beter begeleid dan bij Sunweb. Het klinkt raar, maar het is zo. Ik moet hier ook mijn trainingen uploaden, hé. Maar vooral: in deze ploeg voel ik me veel minder een nummer." Bij Sunweb kwam Waeytens af en toe in conflict met de ploegleiding. "De regeltjes waren heel strikt. Als ik in een interview vertelde dat Frank Vandenbroucke een van mijn idolen was, kreeg ik een boze telefoon. Je moet toch nog jezelf kunnen blijven, niet?"

