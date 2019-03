Waarom we instant vrolijk worden van Thomas De Gendt: “De Urbanus in mij lééft”



Joeri De Knop

07 maart 2019

06u00 0 Wielrennen Thomas De Gendt (32): let him entertain you! Met dappere aanvallen en heroïsche successen. Maar ook door gewoon te zijn wie hij is. Gezellige non-conformist met rebels kantje. Een verademing in het vastgeroeste peloton. Nu ook op Twitter. “Het moet niet té saai worden.”

Instant vrolijk, worden we van jouw tweets, Thomas. Ze zijn leuk, spitsvondig, vaak grappig. Zijn dat ­spontane bevallingen?

“Soms is het een ingeving van het moment, ja. Het gaat me niet zozeer om meer volgers (het aantal steeg in korte tijd van 27.500 naar 44.500, red.) of likes. Zo kan ik op een makkelijke manier een stukje persoonlijkheid ­delen met de ­wereld. Voor ik op de sociale media zat, vonden mensen mij een stille, een rare, een zonderling. Omdat ze me niet goed kenden. Nu kan ik tonen hoe ik écht ben. Als ik ze daarbij ook aan het lachen krijg, is dat mooi meegenomen.”

I have a ps4 but they told me to buy an eggsbox. Why? pic.twitter.com/lYmHHb7aQM Thomas De Gendt(@ DeGendtThomas) link

Wat je post, wijkt af van de bana­liteiten die doorgaans de revue passeren.

(haalt de schouders op) “Koers is ook alleen maar koers, hé. Geen kat die geïnteresseerd is in het feit dat je net een zak granola en magere melk in de winkel hebt ­gehaald. Of wat je pr-gewijs wordt voorgekauwd. Het moet ook niet té saai en té serieus worden, hé. Laat het iets meer zijn. Iets van ­jezelf, dat de wat enge leefwereld van een peloton overstijgt. Grappig of informatief. Zo kwam ik ­vorig jaar in de Tour op het idee om ‘dinner tweets’ te lanceren. Elke avond een foto, genomen door onze kok, met wat de pot schaft. Tekst werd aangeleverd door een sociaal media-agentschap, omdat ik er zelf geen tijd voor had. Waarmee ik duidelijk wilde maken dat je niet constant moet gaan kijken op Chris Froomes account. Met zijn gepocheerd eitje en zijn ‘gelleke’. (lacht) Het werd een zodanig succes dat we het in de ­Vuelta hebben herhaald.”

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN