Waarom Tiesj Benoot doortrekt na Vlaamse klassiekers

10 april 2018

08u10 0 Wielrennen Voor de enen is het klassieke seizoen voorbij. Voor Tiesj Benoot (24) begint morgen deel twee van een ongewoon voorjaar, waarin hij wél de Ronde van Vlaanderen reed, maar niét Parijs-Roubaix. Om vervolgens de zogenaamde Ardense klassiekers te doen, van de Brabantse Pijl tot Luik-Bastenaken-Luik.

Tiesj Benoot gaat koppig verder op het ingeslagen pad. Net als vorig jaar liet hij Parijs-Roubaix aan zich voorbijgaan. Al vroeg hij zich zondag wel af hoe ver hij had kunnen komen.

In plaats van op de kasseien in Noord-Frankrijk zat Benoot hoog op een berg in Spanje. Hij keert vandaag terug van een tweede - korte - hoogtestage op de Sierra Nevada. Benoot is geschokt door het overlijden van Michael Goolaerts, met wie hij tien jaar heeft gekoerst. Maar het racen gaat verder. Hij start morgen in de Brabantse Pijl en vandaar gaat het verder naar Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Het doel is niet meer of minder dan een topresultaat te behalen.

