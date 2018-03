Waarom rijdt snelste spurter van het moment geen Milaan-Sanremo? "Groenewegen is niet klaar voor Poggio" Bart Audoore en Joeri De Knop

08 maart 2018

08u50

Bron: Eigen berichtgeving 1 Wielrennen Goed mogelijk dat hij op dit moment de snelste renner in het peloton is. En toch start Dylan Groenewegen (24) straks niet in Milaan-Sanremo, nochtans de enige topklassieker waarin sprinters kunnen scoren. Waar wacht hij op?

Evident wordt het niet, maar als de sprintersploegen de zaak een beetje bij mekaar houden, krijgen de spurters in Parijs-Nice vandaag een laatste kans om hun ding te doen. Dan moeten ze wel de Col de Lagarde-d'Apt overleven, een beklimming van eerste categorie nog voor halfweg koers, én dan mogen ze in de slotfase niet lossen op de Côte de la Marquise (3de categorie). Met een top op 13 kilometer van de finish heeft de finale een (klein) beetje weg van Milaan-Sanremo. Voor de snelle mannen met ambitie in de Primavera is dit dus een uitstekende testcase.

Niet voor Dylan Groenewegen. De Nederlander mag dan wel in topvorm verkeren - hij won dit seizoen al vijf keer - en hij is misschien zelfs de snelste renner van het moment, hij komt straks niet aan de start in Milaan. Vreemd toch?

